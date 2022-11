Klare Verhältnisse in Rauenberg?

Nach den Spielausfällen am vergangenen Wochenende steht nun der erste Rückrundenspieltag vor der Tür. Vor allem für den TSV Tauberbischofsheim kommt es da zu einem ganz schön schweren Duell. Klar, die Kreisstädter sind nach wie vor Tabellenführer und haben in der Spielklasse gegen so ziemlich jeden Gegner den Favoritenstatus inne – dennoch sollte man Türkgücü Wertheim nicht auf

...