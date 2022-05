Klare Sache für den SV

SV Wachbach – TSV Neuenstein 4:0

Wachbach: Hadamek, Thissen (82. Stankovic), B. Dörner, Fries (74. Bago), Thomas, Gerner (60. Weiß), Kißling, F. Dörner (82. Mittnacht), Botsch, Kaufmann, Wolfarth.

Neuenstein: Rimner, K. Schwarz (73. M. Schwarz), Damm, Sailer, Hessenauer (15. Sickinger), Müller, Schöne, Gerlach, Klenk (83. S. Rimner), Megerle (39. Sahin), Heer.

Tore: 1:0 (22., Elfmeter) Simon Kißling, 2:0 (48.) Andre Fries, 3:0 (53.) Manuel Gerner, 4:0 (60.) Andre Fries. – Schiedsrichter: Sven Urban.

Die Begegnung war von Beginn an von viel Offensivdrang der Heimmannschaft geprägt. Bereits in der zweiten Minute hatte Wolfarth die erste Möglichkeit zur Führung, der Ball ging aber knapp am Tor vorbei. In den darauffolgenden Minuten Chancen, die allesamt am Tor vorbei gingen oder durch TSV Schlussmann Rimner vereitelt wurden. In der 20. Spielminute setzte Botsch seinen Mitspieler Fries mit einem schönen Zuspiel im Strafraum in Szene. Der TSV konnte Fries nur per Foulspiel am Torabschluss hindern. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kißling sicher zum überfälligen 1:0. Auch in der Folgezeit spielte nur der SV im Offensivbereich. Der TSV hatte mit Ausnahme eines Eckballs keine nennenswerte Torabschlüsse.

Nach der Halbzeitpause kam der SV erneut mit viel Elan aus der Kabine und nach einer Flanke von Dörner erhöhte Fries in der 48. Spielminute auf 2:0. Wachbach schnürte die Gäste weiter tief in der eigenen Hälfte ein und nach einem Querpass von Thissen schob Gerner zum 3:0 ein. Nach einer knappen Stunde konnte Fries auf 4:0 erhöhen. Im Anschluss hatte Wachbach weitere gute Gelegenheiten, nutzte diese jedoch nicht. Am Ende setzte sich der SV Wachbach durch und behauptet damit den dritten Tabellenplatz.

