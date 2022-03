Kißling mit vier Treffern

SV Wachbach – Spfreunde DJK Bühlerzell 5:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wachbach: Hadamek, Hahn (86. Huppmann), Thissen, B. Dörner, Fries (85. Ehrler), Thomas (83. Wolfarth), Kißling, F. Dörner, Feidel, Schmieg (79. Weiß), Schmitt.

Tore: 1:0 (31., Strafstoß) Simon Kißling, 2:0 (43.) Marco Schmieg, 3:0 (45.+2, Strafstoß) Simon Kißling, 3:1 (47.) Simon Beißwenger, 4:1 (51.) Simon Kißling, 4:2 (Strafstoß, 57.) Philipp Krupp, 5:2 (84.) Simon Kißling. – Schiedsrichter: Nicola Winter.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Bereits in der ersten Minute hatte Schmieg die Gelegenheit zur Führung, jedoch verfehlte der Ball das Tor um wenige Zentimeter. Im Anschluss war es eine ausgeglichene Begegnung mit leichten Vorteilen für die Heimelf. Nach 30 Minuten flankte Schmieg in den Strafraum, der Ball prallte dabei gegen den Arm eines Gästeverteidigers. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Kißling zum 1:0. Nach einem gewonnenen Zweikampf kurz darauf flankte Thissen mustergültig in den Strafraum. Den Kopfball verwertete Torjäger Schmieg zur 2:0 Führung. Den Elfmeter zum 3:0 verwandelte Kißling kurz vor der Pause. Zu Beginn der zweiten Hälfte kombinierte sich Bühlerzell an das Strafraumeck. Beißwengers Torschuss schlug unhaltbar zum Anschlusstreffer ein. Im Gegenzug wurde Schmieg kurz vor der Strafraumkante gefoult. Wachbachs Kißling schlenzte den Freistoß sehenswert in den rechten Torwinkel zum 4:1. Die Gäste zeigten sich jedoch nicht geschockt und nach einem Gerangel im Strafraum deutete der Schiedsrichter erneut auf den Elfmeterpunkt. Bühlerzells Krupp verwandelte sicher zum 4:2. In der 84. Minute setzte Fries ein tolles Solo an und lies vier Gegenspieler hinter sich und legte auf Kißling quer. Dieser krönte seine Leistung mit seinem vierten Treffer.