Kickers-Triumph im WFV-Pokal

Nach 120 aufreibenden Minuten musste das Elfmeterschießen über den Sieger im WFV-Pokal 2021/22 entscheiden: Die Stuttgarter Kickers. Mustafa Ünal, Trainer der Kickers: „Wir wurden im Elfmeterschießen belohnt. Da ist auch Glück dabei, aber die Überzeugung war voll da. Wir sind absolut happy.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Schiedsrichter Timo Lämmle hatte im Gazi-Stadion alle Hände voll zu tun. Beide Seiten zeigten in einem intensiven Pokalfinale, dass sie unbedingt in den DFB-Pokal 2022/23 einziehen wollen. Bei perfekten Fußballbedingungen verfolgte eine Rekordkulisse von 7300 Zuschauern eine ausgeglichene erste Hälfte ohne echte Höhepunkte. Der größte Aufreger folgte in der 92. Minute: Ein Kickers-Spieler ging im Ulmer Strafraum zu Boden, doch Schiedsrichter Timo Lämmle zeigte sofort an: Weiterspielen. Erst nach 101 Minuten war dann Ende der regulären Spielzeit – die Partie war aufgrund des Einsatzes von Pyrotechnik zwischenzeitlich für zehn Minuten unterbrochen. In der ersten Hälfte der Verlängerung sah Mohamed Baroudi nach einem Rempler abseits des Spielgeschehens glatt Rot, die Kickers brachten das 0:0 jedoch über die Zeit und hatten im Elfmeterschießen das Glück auf ihrer Seite.

Thomas Wörle, Trainer SSV Ulm: „Für uns ein bitterer Moment. Das Spiel wurde intensiv geführt, es war emotional, von der Kulisse angetrieben. Wir waren nicht torgefährlich genug, auch wenn wir phasenweise mehr vom Spiel hatten. Die Partie wurde hart geführt, wir mussten viel einstecken. Unsere Spieler hätten besser geschützt werden müssen. Wir haben es trotzdem sportlich nicht geschafft, ein Tor zu erzielen und gratulieren den Kickers zum Sieg.“ pati

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2