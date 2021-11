Kickers bringen zu wenig auf den Platz

FC Würzburger Kickers – SV Meppen 1:3

Würzburg: Bonmann, Waidner, L. Schneider, Kraulich, Lungwitz (83. Nikolov), Meisel (71. Herrmann), Perdedaj. Kopüacz, Pepic (46. M. Breunig), Heinrich (83. Adigo), Pourié.

Meppen: Domaschke, Ballmert, Puttkammer (71. Jesgarzewski), Al-Hazaimeh, Bünning, Egerer, Evseev, Faßbender (90.+1 Koruk), Tankulic (90.+1 Rama), Guder (79. Hemlein), Sukuta-Pasu (79. Krüger).

Tore: 1:0 (24.) Tobias Kraulich, 1:1 (35.) Morgan Faßbender, 1:2 (63.) Luka Tabnkulic, 1:3 (86.) Morgan Faßbender. – Schiedsrichter: Konrad Oldhafer (Poppenbüttel). – Zuschauer: 987.

Im fünften Spiel unter Trainer Danny Schwarz gingen die Würzburger Kickers zum ersten Mal als Verlierer vom Feld. Das Überraschungsteam der bisherigen Drittliga-Saison SV Meppen erwies sich in den 90 Minuten in der Würzburger Flyeralarm Arena als das reifere und bissigere Team – und gewann letztlich verdient mit 1:3.

Wie wird Danny Schwarz sich äußern, wenn er einmal ein Spiel verliert? Diese Frage konnten sich die Kickers-Fans seit dessen Vorstellung am 13. Oktober stellen. Am Samstagnachmittag um kurz nach Vier gab es die Antwort: Der 48-Jährige ist keiner aus der Abteilung Schönrederei. Die Grundtugenden des Fußballs, wie Abgeklärtheit, Griffigkeit und Aggressivität braucht es bei jedem Fußballspiel auf dem Platz, um zu bestehen, erklärt der Fußballlehrer. Das sah er bei seiner Mannschaft in seinem fünften Auftritt an der Seitenlinie bei den „Rothosen“ zu wenig.

Zuschauer-Minusrekord

Dabei kamen die Kickers gar nicht schlecht in die Partie vor nur 987 Zuschauern am „Dalle“. In der dritten Spielminute hatte Mittelfeldspieler Mirnes Pepic mit einer Volleyabnahme aus 14 Metern bereits die erste Chance für die Kickers. Auf der Gegenseite parierte Hendrik Bonmann Steffen Puttkammers Kopfball aus kurzer Distanz nach einem Eckball glänzend (6.). Es entwickelte sich ein munteres Spiel auf Augenhöhe, in dem „typisch 3. Liga“ eine Standardsituation erstmal den Unterschied machte. Nach einer Ecke von David Kopacz setzte sich Kickers-Innenverteidiger Tobias Kraulich am ersten Pfosten energisch durch und erzielte per Kopfball-Aufsetzer, mit seinem dritten Saisontor das 1:0 (25.). Richtig freuen konnte sich Coach Danny Schwarz über den Führungstreffer nicht, verriet er hinterher. „Irgendwie hat mir das heute nicht gefallen.“ Mit Ball fand er das Spiel seiner Elf zu schlampig, gegen den Ball zu schlampig und naiv. Zwei Dinge, die besser nicht aufeinander prasseln sollten, erklärt Schwarz. „Das ist eine Kombi, die wird im Fußball bestraft.“

So kam es dann auch. Die Gäste aus dem Emsland, die mit einer Serie von vier Siegen in Folge im Rücken als Tabellendritter nach Unterfranken gereist sind, erhöhten Tempo und Druck auf die Kickers nach dem 1:0. Eine Flanke von Markus Ballmert klärte Torschütze Kraulich nicht konsequent genug, im zweiten Versuch landete Ballmerts Flanke genau bei Morgen Faßbender, der schlecht bewacht aus drei Metern zum Ausgleich einköpfte (35.). Die neuerliche Kickers-Führung verpasste David Kopacz nach einer sehenswerten Einzelleistung über das halbe Spielfeld kurz vor dem Pausenpfiff.

Nach dem Seitenwechsel brachte Schwarz FWK-Eigengewächs Maximilian Breunig als hängende Spitze für den unauffällig spielenden Mirnes Pepic. Der Wechsel machte sich fast postwendend bezahlt. Breunigs Abschluss in der 48. Minute landete allerdings genau in den Füßen von Meppens Verteidiger Al-Hazaimeh. Anschließend übernahm Meppen zunehmend die Spielkontrolle. Das Team von Trainer Rico Schmitt variierte dabei den Rhythmus fast nach Belieben. Mal lockten sie die Kickers extrem tiefstehend, mal liefen sie Würzburg aggressiv hoch an.

Folgerichtige Gästeführung

Als Tankulic nach Sukuta-Pasus Lattentreffer zum 1:2 einköpfte (63.) war das dem Spielverlauf entsprechend folgerichtig. „Es geht auch um Effektivität. Da war uns Meppen heute einfach voraus“, stellte Schwarz fest. Das Würzburger Aufbäumen kam zwar – aber äußerst unstrukturiert. Der SV Meppen spulte seinen neunten Saisonsieg gekonnt herunter. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit erhöhte Faßbender mit seinem zweiten Treffer auf 1:3.

Handspiel nicht geahndet

Es hätte allerdings noch einmal spannend werden können. Dafür hätte Schiedsrichter Konrad Oldhafer aber das vermeintliche Handspiel von Meppens Ballmert auf der Linie nach Pouriés Kopfball erkennen und ahnden müssen. Schwarz möchte die Fehlentscheidung „nicht zu hoch hängen“, betont er: „Das sind Schiedsrichterentscheidung die fallen bekanntlich mal so und mal so aus.“

Die verdiente Niederlage müssen sich seine Kickers selbst ankreiden. „Ich hoffe, dass das ein Hallo-Wach-Effekt war und die Jungs sehen, dass sie in jedem Spiel an die Leistungsgrenze gehen müssen. Da waren heute zu viele Jungs dabei, die da nicht dran kamen.“

Die Chance auf Wiedergutmachung hat der FWK bereits am Dienstag im Nachholspiel gegen Eintracht Braunschweig mit Ex-Kickers-Trainer Michael Schiele. „Das wird nicht weniger schwierig“, warnt Schwarz aber bereits vorab. Herbeireden lassen sich Punkte im Abstiegskampf nämlich bekanntlich nicht.