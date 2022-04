Keine einfache Aufgabe für „TBB“

Die Osterfeiertage gingen bei der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen wirklich alles andere als gut los. Mit 0:2 verlor man am Donnerstag gegen Schwabhausen/Windischbuch und damit auch gleichzeitig den dritten Tabellenplatz. Noch ist im Kampf und den Aufstieg noch nichts verloren – trotzdem scheint die Spielgemeinschaft bei genauerer Betrachtung derzeit in einer kleinen Krise zu stecken. Bei nur zwei Zählern aus den vergangenen drei Begegnungen, wobei man zwei Mal ohne eigenen Treffer blieb, liest sich die Unterschüpfer Statistik der letzten Wochen nicht besonders rosig. Im Heimspiel gegen den SV Wittighausen/Zimmern will man nun das Ruder herumreißen. Der SV hat sich zwar zuletzt selbst mit einem Sieg aus dem eigenen Negativtrend befreit, doch haben die „Schüpfer“ hier die klare Favoritenrolle inne.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nutznießer der Unterschüpfer Niederlage war der TSV Tauberbischofsheim, der sich mit einem souveränen 4:0-Sieg deutlich Luft verschafft hat. Mit der SpG Balbachtal wartet auf die Kreisstädter nun aber ein Gegner, der schwierig zu bespielen ist. Der Spielgemeinschaft fehlte in der laufenden Saison oft die nötige Konstanz, um sich in der Tabelle ganz nach vorne zu schieben, dennoch hat man immer wieder bewiesen, dass man zu den spielstärksten Teams der Liga zählen kann. Keine einfache Aufgabe für den TSV also, auch wenn ein „Dreier“ natürlich fest eingeplant ist, um den Kontakt zu den Aufstiegsplätzen weiter zu wahren. Sollten die Kreisstädter mit nötigem Engagement auftreten, dürfte einem weiteren Sieg auch nichts im Wege stehen.

Die wohl größte Überraschung des vergangenen Spieltags war dem FC Külsheim überlassen. Durch den Sieg gegen die Kickers DHK Wertheim haben die „Brunnenstädter“ das erste Mal seit dem achten Spieltag die „Rote Laterne“ aus der Hand gegeben und ein echtes Ausrufezeichen gesetzt. Durch das kollektive Patzen der Konkurrenz hat der FC nun sogar wieder eine reelle Chance, sich doch noch auf den vorerst rettenden Relegationsplatz zu hieven. Um so besser für die Külsheimer also, dass man am Montag mit dem Duell gegen den VfR Gerlachsheim ein „Sechs-Punkte-Spiel“ vor der Brust hat, in dem man weiter Boden gut machen kann. Für den VfR, der mittlerweile das Schlusslicht der Tabelle bildet, hat es zuletzt wieder nicht zu einem Punkt gereicht. Sollte man auch gegen Külsheim verlieren, dürfte der Abstieg so gut wie besiegelt sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am oberen Ende der Tabelle hat der TuS Großrinderfeld auch nach zwei Wochen Spielpause gezeigt, dass man sich den Platz an der Sonne verdient hat: Das 2:1 gegen Balbachtal war für den TuS bereits der achte Sieg in Serie. Folglich geht man auch gegen den 1. FC Umpfertal als klarer Favorit ins Rennen, auch wenn man die „Spielgemeinschaft“ nicht unterschätzen sollte. Denn auch der FC hat einen echten „Run“ und hat dies zuletzt beim deutlichen 4:0-Sieg gegen Kreuzwertheim erneut eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Hinzu kommt die Heimstärke der Umpfertaler, die auf eigenem Platz bislang erst eine Niederlage hinnehmen mussten.

Deutlicher sieht die Ausgangslage bei der Begegnung zwischen dem SV Pülfringen und der SpG Schwabhausen/Windischbuch aus. Während der SV seit Wochen einfach nicht vom Fleck kommt, zeigt die Spielgemeinschaft seit der Winterpause, warum man im Vorfeld der Saison als Team mit Ambitionen auf den Aufstieg gehandelt wurde. Der Zug dürfte hierfür bei den Schwabhäusern zwar schon abgefahren sein, dennoch hat man in den letzten Wochen immer wieder beeindruckende Leistungen abgeliefert. Entsprechend wenig sollten sich die Pülfringer für dieses Aufeinandertreffen ausrechnen.

Beim TSV Gerchsheim wird man nach dem Sieg gegen Türkgücü Wertheim kollektiv aufgeatmet haben. Das obere Tabellenfeld ist denkbar eng, so dass für den TSV jeder Punkt wichtig ist, um den Relegationsplatz zu halten. Auch gegen den TSV Kreuzwertheim geht der Tabellen-Zweite wieder als Favorit ins Rennen. Die bayerischen Vertreter waren auch zuletzt wieder in keiner guten Verfassung, so dass einem weiteren „Dreier“ der Gerchsheimer nur wenig im Weg stehen dürfte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach eher schwankenden Leistungen seit der Winterpause kam die Niederlage gegen Reicholzheim für den FV Brehmbachtal zwar nicht überraschend – in ihrer Deutlichkeit war sie dann aber doch bemerkenswert. Nun geht es für die Mannschaft von Trainer Michael Karle darum, Wiedergutmachung zu betreiben, um den Anschluss nach vorne nicht zu verlieren. Gegen Türkgücü Wertheim hat man zwar die Favoritenrolle inne, doch sind die Wertheimer ein unangenehmer Gegner, der in der laufenden Spielzeit immer wieder gezeigt hat, dass man auch gegen vermeintlich stärkere Teams gute Leistungen abrufen kann. So wird Brehmbachtal souverän auftreten müssen, um die so dringend benötigten Punkte einzufahren.

Beim VfB Reicholzheim läuft es seit einigen Wochen wieder richtig rund, was zuletzt im deutlichen Sieg gegen Tabellennachbar Brehmbachtal mündete. Die Chancen auf einen möglichen Aufstieg scheinen somit vorerst wohl gewahrt, auch wenn der VfB die Positivserie aufrechterhalten muss, um den Anschluss nicht schnell wieder zu verlieren. Da trifft es sich gut, dass man mit den Kickers DHK Wertheim auf einen Gegner trifft, der sich zuletzt alles andere als mit Ruhm bekleckert hat. Klar, die Wertheimer sind verletzungsgebeutelt und der Klassenerhalt scheint in trockenen Tüchern, trotzdem wird man von der überraschenden Niederlage gegen Külsheim geschockt sein.