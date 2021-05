Keine Chance beim Spitzenreiter

1. FC Köln – FC Würzburger Kickers 7:2. Würzburg: Popp, Bohn (72. Schopf), Ansmann (57. Klärle), Teubert, Scheidel, Desic (57. Gerst), Robertson, Dickmeis (72. Harttung), Neufeld (65. Eisler), Gath, Kreußer.

Tore: 1:0 (6.) Mandy Islacker (Elfmeter), 2:0 (21.) Alicia-Sophie Gudorf, 3:0 (38.) Mandy Islacker, 4:0 (45.) Sharon Beck, 5:0 (53.) Karoline Kohr, 5:1 (63.) Nicole Kreußer, 6:1 (64.) Mandy Islacker, 7:1 (70.) Mandy Islacker, 7:2 (83.) Laura Gerst.

Die Zweitligafußballerinnen des FC Würzburger Kickers sind beim noch ungeschlagenen Tabellenführer 1.FC Köln gehörig unter die Räder gekommen.

Bereits nach sechs Minuten brachte die 25-fache deutsche Nationalspielerin Mandy Islacker die Rheinländerinnen mit einem umstrittenen Foulelfmeter in Führung. Mit der frühen Führung im Rücken kam der Ligaspitzenreiter richtig in Spiellaune. Würzburg hatte dem kaum etwas entgegenzusetzen. Alicia-Sophie Gudorf erhöhte auf 2:0 (21.). Kurz darauf verhinderte das Aluminium das 3:0 für die Gastgeberinnen. Auf der Gegenseite gab es nach knapp einer halben Stunde erste Möglichkeiten der „Rothosen“. Kapitänin Luisa Scheidel scheiterte dabei aber mit einem Fernschuss und einem Kopfball zweimal an der Kölner Keeperin Manon Klett. Auf der Gegenseite erhöhte Islacker mit einer gekonnten Einzelaktion auf 3:0 (38.). FWK-Torfrau Popp verhinderte vor der Pause mit einigen starken Paraden in Eins-gegen-Eins-Situationen einen noch höheren Rückstand. Beim 4:0 durch den Kopfballtreffer von Sharon Beck war aber auch sie machtlos.

Auch nach dem Seitenwechsel ließ der FC Köln nicht locker. Karoline Kohr erhöhte kurz nach der Pause auf 5:0 (54.). Nicht aufzuhalten war auch weiterhin Mandy Islacker, die noch ihre Tore drei und vier markierte. Die Kickers kamen im insgesamt ungleichen Duell immerhin noch zu ihren Ehrentreffern durch Nicole Kreußer (63.) und der eingewechselten Laura Gerst (83.).

„Wir sind von der ersten Minute an einfach nicht richtig ins Spiel gekommen gegen einen richtig starken Gegner, der uns in allen Belangen überlegen war“, resümiert FWK-Trainer Eugen Ungefuch nach der 2:7-Pleite. Die höchste Saisonniederlage gilt es schnell abzuhaken, bereits am Donnerstag geht es für die Kickers weiter mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten FC Ingolstadt. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt für die Würzburgerinnen bereits sieben Punkte (bei zwei Spielen weniger als der Tabellensechste 1.FC Saarbrücken). „Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken und nach wie vor hart arbeiten und schauen, dass wir die Spiele gegen die Gegner, die sich mit uns auf Augenhöhe befinden, gewinnen“, kündigt Ungefuch an.

