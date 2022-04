Keine Ausreden

Der FSV Hollenbach ist als Tabellenführer Verbandsliga Württemberg am Samstag um 15.30 Uhr beim FC Wangen zu Gast. „In Wangen haben wir uns bisher immer schwer getan“, sagt Kurt Sprühgel, Abteilungsleiter des FSV Hollenbach.

Allerdings musste der FSV bisher immer auf dem Kunstrasen antreten. „Im Stadion habe ich dort noch nie gespielt“, sagt Trainer Martin Kleinschriodt. „Ich kann mir kaum vorstellen, dass wir bei den Bedingungen auf Kunstrasen spielen.“ Sprügel will die Platzwahl aber nicht überbewerten: „Das darf für uns keine Ausrede mehr sein.“ Und warum sich sein Team immer so schwer gegen Wangen tat, kann er sich nicht erklären. Aber es gibt eben Gegner, die einem nicht wirklich liegen. Allerdings gewann der FSV das Hinspiel mit 3:0. Die anderen Begegnungen in der Vergangenheit waren aber meist eng.

Der 4:0-Sieg am Mittwoch gegen Türk Spor Neu-Ulm (wir berichteten) gab aber nach zwei Spielen ohne eigenen Treffer wieder Selbstbewusstsein. „Wir wollen in Wangen gewinnen. Das muss unser Anspruch sein“, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel.

Die Wangener verloren am Ostermontag mit 1:2 gegen den TSV Heimerdingen, einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt. „Wangen scheint noch nicht so richtig im Tritt zu sein. Das wird ein absolutes Kampfspiel“, sagt Kleinschrodt. hesch