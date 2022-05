Kein Sieger im Mosbacher Stadtderby

SV Königshofen – TSV Höpfingen 2:3

Königshofen: Hönig, Tiefenbach, Knab, Especiosa, Vierneisel, Helbig, Karsli, Arias, Henning, Beirich (81. Horst), Ghirmay M., (81. Horst).

Höpfingen: Horn, Kuhn (85. Farrenkopf), Hering, Nohe, Balles, Bartesch (74. Dahlhues), Knörzer, Heinrich (61. Klier), Hauk, Johnson, Bauer (87. Streun),

Tore: 1:0 (27.) Manuel Arias, 2:0 (44. Foulelfmeter) Ali Karsli, 1:2 (52.)Lukas Kuhn, 2:2 (62.) Simon Balles, 2:3 (74.) Lukas Kuhn. – Schiedsricher: Ridman Sevim (Diedesheim) – Zuschauer: 120.

Die Zuschauer sahen zunächst ein verteiltes Spiel mit viel Mittelfeldgeplänkel. Während die Hausherren in der Offensive überhaupt keine Akzente setzten, besaß Höpfingen doch gleich zwei glasklare Einschussmöglichkeiten. Ein Kopfball von Hauk entschärfte SV-Keeper Hönig überragend, und in der 20. Minute verfehlte Johnson völlig freistehend.

Erst Mitte der ersten Hälfte kamen die Messestädter etwas besser ins Match. In der 27. Minute fasste sich Arias aus dem Hinterhalt ein Herz und dessen Abschluss krachte unhaltbar zum 1:0 in die Höpfinger Maschen. Kurz vor dem Pausenpfiff dann sogar das 2:0. Karsli wurde im Strafraum von den Beinen geholt und der Torjäger verwandelte den Foulelmeter sicher.

Den Faden verloren

Nach dem Seitenwechsel verloren die Platzherren völlig den Faden, nachdem man gleich zweimal auf 3:0 hätte stellen können. Mit einem Sonntagsschuss von Kuhn war Höpfingen ab der 52. Minute wieder im Spiel. Zehn Minuten später verlängerte Balles die Kugel nach einem Eckball zum Ausgleich ins Königshöfer Gehäuse. Kurze Zeit später hieß es sogar 3:2 für die Gäste, als Kuhn nicht angegriffen wurde und dessen Schuss aus 18 Metern im Netz landete. Die Königshöfer Schlussoffensive brachte dann nichts mehr ein.

FV Mosbach – Türkspor Mosbach 2:2

FV Mosbach: Bittig, Ebert, Knörzer, Martin (84. Karic), Bieler, Mohr, Kerling (74. Müller, 85. Schneider), Stadler, Wolf (61. Lorenz), Heizmann, Augustin.

TS Mosbach: Alobid, Artun, Zejnaj, Erdem, Pasalic, Cabraja, Wissutschek, Ünsal, Yilmaz (77. Tutea), Kaplan (58. Sen).

Tore: 1:0 (3.) Janik Bieler, 1:1 (40.) Alperen Yilmaz, 2:1 (52.) Riccardo Stadler, 2:2 (80.) Marko Cabraja – Schiedsrichter: Mark Heiker. – Zuschauer: 300.

Der Gastgeber startet nach Maß in dieses Stadtderby. Janik Bieler schloss bereits in der 3. Spielminute nach Kopfballverlängerung von Stadler zum 1:0 ab. Nach der Führung des FV Mosbachs verlor dieser etwas den Faden und Türkspor war nun feldüberlegen. Dank des starken Keepers Bittig stand es bis kurz vor dem Halbzeitpfiff 1:0. Nach einem Foul an Cabraja verwandelte Yilmaz den fälligen Elfmeter souverän zum 1:1.

Die Halbzeitansprache von Trainer Krümpelbeck zeigte Wirkung. Der MFV erwischte erneut den besseren Start. Riccardo Stadler schoss trocken per Drehschuss den Ball ins Netz. Nach dem Führungstreffer verpasste es die Heimmannschaft, das Ergebnis in die Höhe zu schraube. Und es kam wie es kommen musste.

Hitzige Schlussphase

Türkspor Mosbach glich durch den ansonsten an diesem Tag komplett abgemeldeten Marko Cabraja per Freistoß zum 2:2 aus. Es folgte eine hitzige Schlussphase in diesem Stadtderby, bei der die Gäste mit Glück einen Punkt mit nach Hause nehmen konnten.

FV Lauda – SV Neunkirchen

Der SV Neunkirchen ist zum Gastspiel beim FV Lauda nicht angetreten. Das Sportgericht wird über den Ausgang entscheiden.