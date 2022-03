Kein Selbstläufer

Der Start des VfR Gommersdorf in die Rückrunde der Verbandsliga Nordbaden beginnt am Samstag (14:30 Uhr) mit dem Odenwald-Duell gegen die Spvgg. Neckarelz. Das Spiel ist für beide Mannschaften richtungsweisend für die restliche Spielzeit. Die Jagsttäler liegen sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Die Gäste aus Neckarelz stehen auf dem ersten Abstiegsplatz. Zum Saisonauftakt gewannen der VfR in Neckarelz mit 2:1 und legten den Grundstein für die gute Vorrunde.

Durch Verletzungen und Corona wurden die Neckarelzer vor allem in den letzten vier Spielen der Vorrunde schwer gebeutelt. Zuerst ein 1:2 beim Tabellenletzten Durlach-Aue und dann das 0:10 zu Hause gegen den 1. FC Mühlhausen. Trainer Stefan Strerath musste mit U19 Spielern seine Mannschaft in diesen Spielen auffüllen, was dann daneben ging. Auch gegen den VfB Eppingen (0:3) und beim FC Kirrlach (1:4) gab es in Folge noch deutliche Niederlagen. Bis dahin erreichte die junge Mann-schaft von Trainer Stefan Strerath durchaus respektable Ergebnisse. Jetzt in Gommersdorf können die Neckarelzer unbeschwert aufspielen, und gerade das macht sie für die Gommersdorfer so gefährlich.

In den Test- und Vorbereitungsspielen mussten die Gommersdorfer manches Lehrgeld bezahlen. Beim TSV Crailsheim (1:4) und bei den Spfr. Schw. Hall (0:2) wurde verloren. Dabei wurden die Leichtsinnsfehler bei den Gommersdorfern konsequent bestraft. Das 1:6 beim FSV Hollenbach war kaum zu verhindern. Geschäftliche Verpflichtungen, Verletzungen, kleinere Blessuren, Urlaub und Corona dezimierten die Gommersdorfer Mannschaft in der letzten Phase der Vorbereitung. Beim 4:0 gegen den Hohenloher Bezirksligisten TSV Neuenstein waren nur 13 Spieler einsatzfähig, wie auch Tage später gegen den FV Lauda (1:3). Beim 4:0-Erfolg gegen die U19 der Würzburger Kickers haben sich doch wieder wichtige Spieler zurückgemeldet. Trainer Peter Hogen konnte nicht vom Spielfeldrand aus eingreifen, denn auch er war jetzt 14 Tage in Quarantäne und freut sich nun wieder auf die Vorbereitung auf das Neckarelz-Spiel.

Dass die Partie kein Selbstläufer wird, weiß auch der Gommersdorfer Trainer Peter Hogen: „Ganz schwer in diesem Fall vorher Prognosen zu stellen. Schon das Vorspielspiel war stark umkämpft, hätte auch andersrum ausgehen können. Wegen dem Tabellenstand dürfen wir keine Favoritenrolle ableiten“. Darauf wird Hogen seine Mannschaft einstellen. Er erwartet er eine offene Begegnung.