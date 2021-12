Kein Fußball, Handball und Tischtennis

Nun also doch wieder: Die baden-württembergischen Sportverbände sahen sich aufgrund der neuen Corona-Verordnung des Landes am späten Freitagabend gezwungen, ihre Saisons erneut zu unterbrechen. Der Hauptgrund dafür ist die Tatsache, dass nun nicht nur für die Zuschauer, sondern auch für die Amateursportler in den Umkleidekabinen „2G+“ gilt. Die drei Fußballverbände Baden-Württembergs hatten sich gegenüber dem Ministerium vergeblich dafür eingesetzt, die bis dato gültige 2G-Regelung beizubehalten.

Aufgrund dieser kurzfristigen Entscheidung mussten in der Region das Heimspiel des FSV Hollenbach, der komplette Spieltag in der Kreisliga Buchen sowie einige Nachholspiele abgesetzt werden. „Wir müssen uns bei unseren Vereinen für die Kurzfristigkeit dieser Entscheidung entschuldigen. Aber wir wurden von den neuen Maßnahmen vollkommen überrascht“, sagte Badens Fußball-Präsident Ronny Zimmermann. „Wir halten einen Spielbetrieb unter diesen Bedingungen für nicht mehr zumutbar“, bekräftigte auch WFV-Präsident Matthias Schöck und fügte an: „Unsere Vereine haben all die Regelungen in den vergangenen Wochen mit viel Engagement und Disziplin umgesetzt. Über Nacht Tests für das ganze Team zu organisieren, das können wir von niemandem verlangen.“

Handballer entscheiden noch

Allerdings sind die Maßnahmen der einzelnen Sportverbände unterschiedlich: Bei den Fußballern heißt es „keine Spiele in diesem Jahr mehr“. Bei den Handballern lautet die Erklärung: „Die drei Handballverbände in Baden-Württemberg sehen sich dazu gezwungen, kurzfristig den Spielbetrieb am Wochenende 4./5. Dezember in den drei Verbänden, ihren Bezirken und der Baden-Württemberg-Oberliga abzusetzen. Wir werden im Laufe der nächsten Woche unsere Vereine mit ausführlichen Informationen versorgen.“ Es ist aktuell allerdings schwer vorstellbar, dass es kommende Woche für den TV Hardheim (Badenliga), die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim (Verbandsliga), die HG Königshofen/Sachsenflur, den TSV Buchen (beide Landesliga) und all den „Bezirks-Teams“ weitergeht.

Der Badische Tischtennis-Verband geht am weitesten: Seit Samstag gilt eine Unterbrechung des Spielbetriebes bis zum 30. Januar 2022. Von den Spielleitern sind alle noch in der Vorrunde ausstehenden Spiele im Dezember 2021 auf „Termin offen“ gestellt, ebenso jene im Januar bis zum benannten Datum.

Im organisatorischen Bereich indes geht das sportliche Leben weiter. Nachdem Wechsel bis Ende November im Internetportal „click-TT“ eingegeben werden konnten, gilt es nun, bis zum 18. Dezember die Mannschaftsaufstellungen zur Rückrunde einzugeben. Die Rückrundenaufstellung gilt, so der Badische Tischtennis-Verband, für alle Spiele, die in der „Rückrunde 2021/22“ ausgeführt werden, also auch für die verlegten restlichen Vorrundenspiele. mf/hpw