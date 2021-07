Zwei Spielzeiten haben die Amateurfußballer wegen Corona nicht zu Ende bringen können. In der Hoffnung, dass dieses Mal der letzte Spieltag am Samstag, 4. Juni 2022, „ordnungsgemäß“ ausgetragen werden kann, haben der Vorstand des Fußballkreises Tauberbischofsheim und die Vereine nun die Saison 2021/22 vorbereitet. Dazu traf man sich zwei Mal zu so genannten Staffeltagen in der Uissigheimer

...