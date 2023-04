Kein Augenschmaus, viel Intensität

FSV Hollenbach – SG Sonnenhof Großaspach 0:1

Hollenbach: Hörner, Schülke, Minder, Kleinschrodt (73. Hahn), Scherer, Kurz (83. Baust), Limbach, Schiek, Uhl Krieger (83. Specht), Schmelzle.

Sonnenhof Großaspach: Reule, Celiktas, Salz (62. Dautaj), Kutlu (77. Sahiti), Manduzio, Mohr, Benko (56. Pfänder), Mbem-Som Nyamsi (57. Engel), Wöhrle, Dinger, Frölich.

Tor: 0:1 (82.) Bastian Frölich. – Schiedsrichter: Daniel Layhr (Münsingen). – Zuschauer: 275.

Die Enttäuschung saß tief beim FSV Hollenbach am Samstag. Die 0:1-Niederlage gegen den Oberliga-Zweiten SG Sonnenhof Großaspach hätte nicht sein müssen. „Ein Lob an die Mannschaft. Sie hat alles gegeben, leider hat es nicht gereicht“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Im Fußball zählen die Tore und die haben es geschossen. Wir hätten sicher einen Punkt oder sogar mehr verdient gehabt.“

Hollenbach hielt in der heimischen „Jako-Arena“ voll dagegen und war keinesfalls das schlechtere Team. Phasenweise waren sie Gastgeber sogar besser. „Es war klar, dass es bei den Bedingungen nicht viel mit Fußball sein wird“, sagte SG-Trainer Evangelos Sbonias. Vor allem in der Anfangsphase rutschten Spieler beider Teams auf dem schmierigen Platz immer wieder weg. Dazu kam der starke Wind und laut Sbonias ein „hoch motivierter, starker Gegner“.

So entwickelte sich ein Kampfspiel. Höhepunkte gab es wenige. Vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Beide Teams standen in der Defensive sicher und machten die Räume eng. Der große Spielfluss wollte nicht aufkommen. Die Zweikampfstärke beider Mannschaften verhinderte dies und die Platzverhältnisse taten ihr Übriges dazu. „Für die Zuschauer war es sicher kein Augenschmaus“, sagte Sbonias. Aber das Spiel lebte von der Intensität und hatte dadurch eine gewisse Spannung. Und wenn mal was durchkam, waren die Torhüter zur Stelle. Da es auf beiden Seiten keine klaren Möglichkeiten gab, war der 0:0-Halbzeitstand durchaus in Ordnung.

Hatte Großaspach mit Rückenwind in der ersten Hälfte noch Vorteile, ging die zweite eher an Hollenbach. Einen Schreckmoment gab es in der 57. Minute, als Michael Kleinschrodt und Dominik Salz mit den Köpfen zusammenprallten. Salz musste gleich danach vom Feld, Kleinschrodt später, weil er doch leichten Schwindel gehabt habe. „Ich wollte nicht mehr richtig in jeden Zweikampf“, sagte er.

Ein Schuss, ein Tor

In der 65. Minute tauchte dann Benjamin Kurz vor dem Tor auf, doch Maximilian Reule blieb Sieger und der Torhüter griff dann auch beim Nachschuss sicher zu. Eine Minute später wurde er beinahe von einem Befreiungsschlag von der Mittellinie überrascht, lenkte den Ball aber über die Latte. Bei einem Freistoß von Daniel Schmelze reagierte erneut der Torhüter. Es waren zwar keine ganz klaren Möglichkeiten, der FSV hatte bis dahin wenigstens seine offensiven Momente, während die SG noch keinen Schuss in Richtung Tor abgegeben hatte.

Reule spielte schon jetzt auf Zeit. „Auch das muss man sich irgendwie erarbeiten“, sagte FSV-Coach Dirk Prediger. Dann gingen die Gäste in der 81. Minute in Führung. Praktisch mit einem schnell vorgetragenen Konter. Nico Engel legte ab und Bastian Frölich traf aus 18 Metern. „Wir haben auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommene haben“, sagte Prediger. „Die haben in der zweiten Hälfte einmal aufs Tor geschossen.“ Doch der war eben drin. Und auch das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus. Zumindest in der Tabelle hat sich damit nichts für den FSV geändert, der weiter auf Platz zehn steht. Großaspach baute mit dem vierten Sieg in Folge den Vorsprung auf Rang drei aus.

Schon am Donnerstag geht es für die Hollenbacher nun mit dem Gastspiel beim Tabellenführer Stuttgarter Kickers weiter.