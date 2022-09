Kantersieg für Kurstädter

Bad Mergenth. – Leukersh. 7:0

Bad Mergentheim: Dries, Reichert, Sanyang, Graf (78. Braun), Zehnter, Akdas, Wolfart, Hay (22. Besart, 63. Hosseini)), Heling, Fritsch, Onmdrasch Leukershausen/M.: Schmieg, Däschner, Kaya, Stimpfig (57. Täger), Kreidl, Fohrer, Stegmeier (78.) Zaiser) , Faye (78. Hofelich) , Rokowski, Saidy, Kubicza. Tore: 1:0 (11.) Wolfart, 2:0 (17.) Zehnter, 3:0 (32.) Akdas, 4:0 (54.) Wolfart, 5:0 (57) Akdas, 6:0 (70.) Ondrasch, 7:0 (83.) Akdas. – Schiedsrichter: Jochen Schimmel.

Der VfB holte seinen ersten Saisonsieg, Wolfart (blau, Nummer 11) bewies erneut seinen Torriecher. © Robert Stolz.

Der VfB war von Beginn an hellwach und erwischte einen guten Start. Wolfart brachte seine Farben früh in Führung. Die Mergentheimer dominierten, die weiteren Treffer fielen zwangsläufig. Die Sportfreunde aus Leukershausen /Mariäkappel verteidigten tapfer und stemmten sich an diesem Tage erfolglos gegen eine höhere Niederlage, denn am Ende hieß es 7:0 für die Einheimischen.