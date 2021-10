Kann Urphar/L./B. den Spitzenreiter noch aufhalten?

Nachdem sich der SV Nassig III am vergangenen Wochenende auf den dritten Tabellenplatz vorgekämpft hat, gibt die SpG Viktoria Wertheim II/Gamburg ihre Visitenkarte in Sonderriet ab. Die Gäste haben zuletzt mit 4:3 bei der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen gewonnen und sich auf Tabellenplatz fünf vorarbeiten. Bei einem weiteren Sieg wäre sogar Platz drei in Reichweite. Aber auch die Heimelf ist gewillt, weiter in der Erfolgsspur zu bleiben und dem Nachbarschaftsrivalen ein Duell auf Augenhöhe zu liefern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der FV Brehmbachtal II emfpängt die in der Tabelle nur einen Platz tiefer stehenden Kickers DHK Wertheim II. Hier stehen sich wohl zwei gleichwertige Mannschaften gegenüber. Der Gastgeber hat zuletzt mit einem Unentschieden beim Tabellenzweiten Urphar/L./Bettingen für eine positive Überraschung gesorgt hat. Dieser Umstand sowie das Heimrecht könnten für die Hausherren einen leichten Vorteil bedeuten.

Um den Blick nach ganz oben nicht aus den Augen zu verlieren, muss der SV Uiffingen vor eigener Kulisse einen Dreier fest einplanen. Dies sollte auch gelingen, da mit der SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II ein Team zu Gast ist, das lediglich auf dem vorletzten Tabellenplatz liegt. Wenn nichts Außergewöhnliches geschieht werden die Hausherren ihren vierten Sieg einfahren und den Aufstiegsmitkonkurrenten auf der Ferse bleiben.

Das absolute Spitzenduell ist die Partie zwischen dem souveränen Tabellenführer SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II und dem Tabellenzweiten SpG Urphar/Lindelbach/Bettingenn. Mit der maximalen Punktzahl und einer eindrucksvollen Tordifferenz sind die Gastgeber zur Zeit das Maß aller Dinge. Die Gäste sind als Mitfavorit für den Aufstieg gestartet, trennen bereits jetzt sieben Punkte auf den Tabellenführer. Daran wird sich auch nichts ändern, zu dominant und fokussiert zeigen sich die Hausherren bisher. Selbst ein Punkt wäre für die Gäste eine Riesenerfolg.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mit der SpG Bobstadt/Assamstadt III und dem 1. FC Umpfertal II zwei Mannschaften aufeinander, die sich im Tabellenkeller wiederfinden. Dennoch scheinen derzeit die Gastgeber die etwas besseren Karten in Händen halten, weshalb ein Heimsieg nicht überraschend käme.