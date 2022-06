Der 1. FC Umpfertal und die SG Auerbach spielen am Sonntag, 15 Uhr, in Höpfingen um den letzten freien Platz in der Fußball-Landesliga Odenwald. Der Vizemeister aus der Kreisliga Tauberbischofsheim gewann am vergangenen Sonntag mit 3:1 gegen Landesligist Wagenschwend, die SG Auerbach, Dritter der Kreisliga Mosbach, setzte sich mit 4:2 gegen die Spvgg. Hainstadt (Vizemeister Kreisliga Buchen)

