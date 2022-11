Die Spitze in der Bezirksliga Hohenlohe ist nach der sensationellen Heimniederlage von Gaisbach gegen den VfB Bad Mergentheim wieder etwas näher zusammengerückt. Zwei Zähler hinter Tabellenführer Gaisbach liegt die SG Sindringen/Ernsbach, die das Spitzenspiel in Schwäbisch Hall knapp gewonnen hat. Von der Haller Niederlage wiederum profitierte der SV Wachbach und ist nun Dritter in der

...