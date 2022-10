Kadersorgen beim VfR Gommersdorf

Nach der Spielpause am vergangenen Wochenende empfängt zum 13. Spieltag der VfR Gommersdorf am „Kerwe-Sonntag“ die TSG 1862/09 Weinheim. Der Fusionsverein aus der Zwei-Burgenstadt kommt als Kellerkind ins Jagsttal. Die Gommersdorfer stehen mit zehn Punkten auf dem zwölften Platz. Recht unzufrieden sind die Weinheimer mit den bisher erreichten sieben Punkten, denn zu Saisonbeginn hatten sie sich mehr ausgerechnet. Dem 3:3 am letzten Samstag gegen den SV Waldhof Mannheim II gingen zwei Siege voraus. Beim Vorletzten FC Kirrlach gewann die Ingelmann-Elf mit 4:3 und beim Letzten SV Langensteinbach drehte die TSG in den letzten Minuten einen 0:1-Rückstand noch zu einem 2:1-Sieg. Im letzten Auswärtsspiel beim VfB Bretten wurde mit 1:2 verloren. Nach der Partie sagte ein niedergeschlagener Teammanager Kai Altig: „Es zeigt sich jede Woche leider wieder aufs Neue: Wir haben vorne keine Durchschlagskraft. Wenn wir uns Chancen erspielen, dann nutzen wir sie einfach nicht. Da sind unsere Gegner uns einfach voraus“. Beim 3:3 gegen die „Waldhof-Buwe“ klappte zumindest das Toreschießen, so wie sich das Altig vorstellt. Der Punktgewinn hat den Weinheimern Selbstvertrauen eingeimpft. Weinheims Coach Jochen Ingelmann war mit der Leistung seiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr zufrieden: „Wir haben sehr diszipliniert gespielt, haben zwei überragende Tore gemacht. Die beiden Gegentore, die wir kassiert haben, sind in unserer aktuellen Situation aber einfach nur unerklärlich“, so war in der Weinheimer Presse zu lesen.

Im Jagsttal sind die Personalien weiterhin das wichtigste Thema. Ob VfR-Trainer Peter Hogen auf den gesamten Kader zurückgreifen kann, war unter der Woche noch nicht klar: „Paul Meinczinger hat immer noch Probleme mit seinem Sprunggelenk“. Der wegen Corona ausgefallene Dominik Feger ist vielleicht noch nicht einsatzfähig. „Er hat sich noch nicht gesund gemeldet“, so der VfR-Coach weiter. Die Partie ist sowohl für Gommersdorf als auch für Weinheim ein richtiges „Sechs-Punkte-Spiel.“ „Unser Ziel ist es, die Punkte zu holen. Ich hoffe nur, dass wir das auch hinbekommen“, blickt VfR-Coach Peter Hogen zum Auftakt der Englischen Woche mit etwas Sorge in die Zukunft. Mit Sorge deshalb, weil der VfR-Coach nicht weiß, wie die Kadersituation aussehen wird.