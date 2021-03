Noch vor der Gründung des Deutschen Turnerbundes (1848) wurde 1846 der TSV Crailsheim gegründet. Der Verein ist damit auch ein Spiegelbild des gesellschaftlichen Wandels. Der TSV Crailsheim ist mit 2553 Mitgliedern der größte Sportverein im Landkreis Schwäbisch Hall und bietet in 20 Abteilungen ein breitgefächertes Sportangebot. Vor allem im Frauenfußball war der TSV ein Vorreiter und spielte viele Jahre in der Bundesliga, der 2. Bundesliga und aktuell in der Regionalliga Süd. Auch die Herren waren schon höherklassig in der Oberliga Baden-Württemberg (sieben Jahe) unterwegs und wurden dabei 2004 Vizemeister. 2008 stand der Verein im WFV-Pokalendspiel. Nach dem zwischenzeitlichen Absturz in die Bezirksliga und nach sechs Jahren Landesliga spielt der TSV seit dieser Saison in der Verbandsliga Württemberg. Ob die vielen geplanten Feierlichkeiten dieses Jahr stattfinden können steht wegen der Corona-Pandemie noch nicht fest. rst