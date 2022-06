JSG Hettingen gelingt das Double aus Meisterschaft und Pokal

Die JSG Hettingen/Schlierstadt/Buchen ist neuer Juniorenpokalsieger des Badischen Fußballverbandes im Kreis Buchen. Mehr als 300 Zuschauer waren beim Endspiel gegen die JSG Erftal/Brehmbachtal auf dem Hettinger Sportgelände dabei, um ihre Mannschaften anzufeuern. Beide Teams spielen in der Landesliga Odenwald, in der sich die JSG Hettingen/Schlierstadt/Buchen bereits die Meisterschaft gesichert hatte. Am Ende einer ansprechenden Final-Partie hatten die Gastgeber die Nase vorne und siegten klar mit 4:0. Zum Double, bestehend aus Meisterschaft und Pokalsieg, gratulierte im Anschluss der Partie Juniorenpokalspielleiter Harry Langer. kn/Bild: Klaus Narloch

