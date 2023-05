Jochen Seitz hört auf

Regionalligist SV Viktoria Aschaffenburg muss sich am Ende der Saison nach einem neuen Trainer umschauen. Jochen Seitz beendet sein Engagement bei der Viktoria zum Saisonende.

Am Schönbusch endet damit auch eine Ära, denn der 46-Jährige stand seit sieben Jahren an der Seitenlinie der Unterfranken. „Es war eine brutal schwere Entscheidung. Aber wie ein Sprichwort sagt, soll man bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Wir stehen sportlich sehr gut da, haben in den vergangenen Jahren einiges bewegt und pflegen untereinander ein gutes Verhältnis. Ich habe immer betont, dass ich meinen Fußballlehrer deshalb gemacht habe, um als Trainer im Profi-Fußball zu arbeiten und genau diesem Ziel möchte ich nun meine Zeit widmen. Aber ein Ende ist für alle Beteiligte auch immer ein neuer Anfang. Mit neuen Chancen.“

Aschaffenburgs Sportvorstand Benedikt Hotz bedauert die Entscheidung seines aktuellen Cheftrainers: „Wir hätten uns selbstverständlich sehr gewünscht, dass unser gemeinsamer Weg am Schönbusch noch mindestens ein Jahr weitergegangen wäre. Wir akzeptieren aber die Entscheidung von Jochen Seitz.“ Zum Thema Trainersuche sagt Hotz: „Ich mit einigen potenziellen Nachfolgern in Kontakt. Wir werden uns aber die Zeit nehmen, um die Nachfolgeregelung gewissenhaft zu gestalten.“ pati