Jetzt schon fast die letzte Chance

Auch das „Messespiel“ verlief für den TSV Tauberbischofsheim wie gewünscht. Mit einem 3:0 bezwang man den FV Brehmbachtal am Ende – ein Spielausgang, der an sich zwar nicht überraschend, in seiner Deutlichkeit dann aber doch beeindruckend war. Warum man am Sonntag auch beim Gastspiel gegen den SV Pülfringen wieder die klare Favoritenrolle inne hat, muss zu diesem Zeitpunkt der

...