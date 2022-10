Jetzt muss es nur noch mit den Punkten klappen

Der VfR Gommersdorf empfängt am Samstag um 16.30 Uhr Aufsteiger VfB Bretten auf dem Sportgelände an der Jagst zum Verbandsliga-Duell. Wie der VfR Gommersdorf hat der VfB in seinen bisherigen sieben Spielen ebenfalls sieben Punkte auf der Habenseite. Nur haben die Jagsttäler schon neun Partien absolviert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

42 Jahre hat es gedauert bis der Traditionsverein VfB Bretten wieder zur höchsten Liga des Badischen Fußballverbandes gehört. Der das letzte Mal war der „Verein für Bewegungsspiele“ 1980 in der Verbandsliga, stiegen zwischenzeitlich gar bis in die Kreisliga ab. Für beide Vereine bedeutet das Duell am Samstag das erste Aufeinandertreffen in einem Punktspiel. Die Meisterschaft 2021/22 errang der Aufsteiger aus der Landesliga Mittelbaden souverän mit elf Punkten Vorsprung. Der Torgarant der Brettener Can Torun wechselte überraschend zu GU Türk. SV Pforz-heim. Der VfB hat genauso wie die Gommersdorfer die Spiele gegen die Spitzenteams Spielberg (1:3), Mannheim (2:3), Walldorf II (3:3) und Zuzenhausen (1:3) zum jetzigen Zeitpunkt schon hinter sich. Er mussten zwar Lehrgeld bezahlen, zog sich als Aufsteiger aber achtbar aus diesen Partien. Gommersdorf musste ähnliche Erfahrungen sammeln.

Dominik Feger absolvierte sein 300. Spiel für den VfR Gommersdorf. © Gerner

Außer der Auftaktniederlage beim FC Friedrichstal (0:3) folgten Spiele gegen die gleichen Gegner, die alle mit einem Tor Unterschied verloren wurden. Trotz der Niederlagen können die Gommersdorfer positive Erkenntnisse mitnehmen, aber auch Lehren daraus ziehen. Das frühzeitige Stören und das Anlaufen schon beim Aufbauspiel, brachten oftmals insofern einen Erfolg, dass die Gommersdorfer öfter in Ballbesitz kamen und schnelle Angriffe über die Flügel starten konnten.

Mehr zum Thema Kreisliga Buchen Duell der beiden Top-Torjäger Mehr erfahren Fußball-Verbandsliga Broll meldet sich zurück Mehr erfahren

Auch VfR-Coach Peter Hogen assistierte seiner Mannschaft eine stete Steigerung in den letzten Spielen und ein immer besseres Spiel im Kollektiv. Seine Mannschaft ist sichtlich zusammen gewachsen. Die jungen Spieler wie Nils Leidenberger (20), Paul Meinczinger (19), Julian Henning (20), Robin Spitznagel (19), Luca Walter (19) und Emran Berisha (20) finden sich immer besser in der für sie neuen Liga zurecht. Einen Sprung nach vorne in seiner Entwicklung hat auch der 24-jährige Niklas Obertautsch gemacht.

Der 30-jährige Dominik Feger hat in Mannheim sein 300. Spiel in Landes- und Verbandsliga für Gommersdorf absolviert. Es ist für ihn die 13. Spielzeit beim VfR. Jetzt fehlen nur noch die Punkte, die bei guten Leistungen herausspringen könnten. Dann wäre die Fußballwelt beim VfR aktuell vollends in Ordnung.