„Jedes Spiel harte Arbeit“

Am 14. Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga erkämpfte sich die TSG Hoffenheim vor heimischer Kulisse gegen die SGS Essen einen knappen 2:1-Erfolg. Dabei zeigte sich das Team von Trainer Gabor Gallai im ersten Durchgang dominant, Jana Feldkamp (5.) und Sarai Linder (40.) trafen zum Halbzeitstand. Nach der Pause wurden die Gäste stärker und belohnten sich gegen zu passive Hoffenheimerinnen mit dem Anschlusstreffer (67.), die knappe Führung der TSG reichte am Ende aber zu drei Punkten.„Wir haben einmal mehr gesehen, dass jedes Bundesligaspiel harte Arbeit bedeutet“, so Gallai. „Wir freuen uns über das Ergebnis, sind mit der Art und Weise allerdings nicht zufrieden.“ pik

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1