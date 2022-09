Jagsttäler hoffen endlich mal wieder auf das „Glückspendel“

Ein schwerer Gang steht dem VfR Gommersdorf im Odenwald-Derby auf dem Kunstrasenplatz in Neckarelz bevor. Am Samstag (14:30 Uhr) empfängt Türkspor Mosbach am 5. Spieltag den VfR Gommersdorf zum ersten Aufeinandertreffen in der Verbandsliga.

Zwei Mal auswärts in Mannheim (0:7 beim VfR und 0:5 beim Waldhof II) wurde die Arslan-Elf „abgewatscht“, dazwischen gab es noch eine 1:4-Heimniederlage gegen den Aufsteiger VfB Bretten – das ist die Bilanz von Türkspor in den letzten drei Spielen bei einem Torverhältnis von 1:16. Gestartet sind die Mosbacher ja viel versprechend in ihre erste Saison in der Verbandsliga. Der 3:0-Erfolg gegen den SV Langensteinbach war eindeutig.

In den letzten beiden Spielen des VfR Gommersdorf gegen Spitzenmannschaften – beim SV Spielberg (1:0) und gegen FCA Walldorf II (2:3) – gab es zwar Niederlagen, aber das Auftreten der Mannschaft weckt auch Hoffnung. Begehrlichkeiten auf die Zeiten, in denen das Glückspendel auf die Seite der Jagsttäler ausschlägt, wenn ein Spiel mal wieder „Spitz auf Knopf“ steht.

Ohne öffentlich zu klagen, musste VfR-Trainer Peter Hogen das Fehlen wegen Urlaub von mehreren Spielern in diesen beiden Partien hinnehmen. Mit gerade einmal 13 verfügbaren Feldspielern plus Torwart zeigte die Mannschaft um Spielführer Patrick Mütsch in diesen Spielen große Moral, die trotz der Niederlagen von den VfR-Anhängern extra gelobt wurde.

„Außer Uwe Walter, der privat verhindert ist, sind wieder alle vom Kader am Samstag dabei“, sagt VfR-Trainer Peter Hogen. Wer sich dann bis zum letzten Training vor dem Spiel am Samstag für einen Einsatz angeboten hat, wird man dann sehen. Das letzte Aufeinandertreffen der beiden langjährigen Landesligarivalen gewann im März 2019 auf dem Weg zur Meisterschaft der VfR in Neckarelz mit 3:1. In der Bilanz (9S-1U-8N) haben die Gommersdorfer bei insgesamt 18 Spielen leicht die Nase vorn.