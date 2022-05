Der Spieltag im Fußballkreis Buchen - FC Schweinberg verliert zum zweiten Mal in Folge zweistellig. Schneckenrennen um den Relegationsplatz in der Kreisklasse B Irre Spannung in der Spitzengruppe der A-Klasse

Keinen Sieger gab es im B-Klassen-Duell zwischen Buch/Brehmen (am Ball Abdullah ali Dawood) und Gommersdorf III. © Her