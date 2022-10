Intuitive Spielkompetenz ist gefragt

Die Gemeinschaft der Fußballübungsleiter im Kreis Tauberbischofsheim hatte für eine Weiterbildungsveranstaltung Rainer Zietsch gewonnen. Er trainierte an der Basis die „Intuitive Spielkompetenz“

Siegfried Schultheiß begrüßte im Stadion des FV Lauda die Spieler, deren Präsidenten Kristofer Schädle, und die interessierten Trainer aus dem Fußballkreis. Eingangs ging Schultheiß auf das inzwischen mehr als 40-jährige Bestehen der Trainergemeinschaft ein. Bereits 1980 trafen Rainer Zietsch und sein damaliger Junioren-Spielerkollege Hansi Flick erstmals auf spielstarke Mannschaften aus dem Taubertal (damals Viktoria Wertheim, TSV Tauberbischofsheim und natürlich FV Lauda). Der VfB Stuttgart (mit Rainer Zietsch als Spieler) trat 1984 zu einem Benefizspiel gegen eine Kreisauswahl, betreut von Heinrich Zeier, an. 5000 Zuschauer kamen damals nach Lauda. Der Erlös ging an die durch die sogenannte „Fronleichnamsflut“ geschädigten Vereine.

In unterschiedlichen Spielformen (zum Beispiel 3-gegen-1; 5-gegen-3; 5-gegen-5) lag der Schwerpunkt auf „der Wahrnehmung, der Entscheidung und der Umsetzung“ von Spielsituationen. Diese „Momentphasen“ sind entscheidend und Voraussetzung für eine erfolgreichen Spielhandlung. Die Anforderungen im internationalen Top-Fußball fordern von Spielern intuitive Lösungen in unkalkulierbaren, hochkomplexen Situationen. Zietsch bemängelte, dass aktuell „unsere“ Spieler im internationalen Vergleich in diesen wichtigen Kompetenzen „hinterherlaufen“. Deshalb sollte grundsätzlich, aber besonders im Juniorenbereich, der Schwerpunkt wieder mehr darin liegen, die „Intuitive Spielkompetenz“ zu fördern. Das Training ist dabei der Schlüssel, die Trainingsinhalte sollen Individualität, Kreativität und die Intuitition fördern! Ziel muss dabei sein, die Spieler mit Hilfe von komplexen Spielformen immer wieder vor neue Herausforderungen zu stellen, damit sie ihre Entscheidungskompetenz kontinuierlich verbessern. Dies war die Intention dieser Trainingseinheit. Rainer Zietsch gelang es, durch sein angenehmes Auftreten und die klare Kommunikation, die Spieler auch persönlich schnell zu „erreichen“.

Nach der Praxis trafen sich die Teilnehmer in der Sportgaststätte zu einer lockeren Gesprächsrunde. „Ehrgeiz ist eine Eigenschaft, die sich früh entwickeln sollte“, so Rainer Zietsch. Er beschrieb seinen Werdegang (damals eng verbunden mit Hansi Flick) als „“Dorftalent“. Mit viel Fleiß und Zielstrebigkeit „arbeitete“ er sich nach oben. Sein Wechsel vom Heimatverein Gauangelloch zum SV Sandhausen bereitete ihm den Weg zu Auswahlmaßnahmen des BFV (unter Helmut Kafka) und auch des DFB (unter anderen die U18-EM in England). Ein Höhepunkt seiner Laufbahn war die Deutsche Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart.

Gemeinsame Auswahlmaßnahmen mit Rainer Zietsch weckten in „Sigi“ Schultheiß Erinnerungen an eine Fortbildung der Trainergemeinschaft beim SV Nassig mit Dietrich Weise, dem damaligen DFB-Juniorenauswahltrainer. güf