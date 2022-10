SpG Erftal – TSV Mudau II 2:2

Tore: 0:1 Faulhaber (14.), 1:1 Frank (29.), 2:1 Münch (76.), 2:2 Faulhaber (90.+1). – Schiedsrichter: Rudi Strachon (Schneeberg).

In letzter Minute sicherte sich Mudau II (in Rot) bei der SG Erftal ein 2:2. © Her

Marcel Faulhaber war es zu verdanken, dass der TSV noch einen Zähler mit nach Hause nahm. Der Angreifer brachte die Gäste nach 14 Minuten in Front. Allerdings glich Frank in der 29. Minute aus, Robin Münch schoss die SG dann sogar nach 76 Minuten in Führung. In der 90. Minute war es erneut Faulhaber, der den Ausgleich für die Binnig-Elf erzielte und dem TSV damit einen Punkt sicherte. „Der Live-Ticker“ des Spiels monierte allerdings, dass der Schütze „vier Meter im Abseits“ gestanden sei. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der der SpG Erftal ungeschlagen ist. Die Angriffsreihe von TSV Mudau II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 23 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Mit diesem Unentschieden verpasste TSV Mudau II die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle stehen die Gäste damit auch unverändert auf Rang vier. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.