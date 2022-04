In Kirrlach unter Zugzwang

Gommersdorf – Mühlhausen 1:4

Gommersdorf: Petrowski, Bender, Breuninger, Mütsch (55. Conrad), Geissler, Cebulla (46. Feger), Schuler (46. Weippert), Gärtner (63. Schmidt), Hespelt, Vollmer, Baust

Mühlhausen: Mutschall- Müller, Neuberger, Holderer, Theres- Schaffer, Imhof (62., Alsay), Kiermeier, Rottmann- Wetzel (84., Klose), Stadler (79., Kretz)

Tore: 0:1, 0:2 (31., 34.) Imhof, 1:2 (43.) Gärtner, 1:3 (45.) Eigentor, 1:4 (52.) Imhof. – Schiedsrichter: Jannik Ganji (Bretten). – Zuschauer: 160.

Nichts wurde es mit dem Erfolgserlebnis für den VfR Gommersdorf am Donnerstag gegen den Mühlhausen. Mit 1:4 verloren die Jagsttäler in der Verbandsliga gegen die Kraichgauer. Dadurch wird die Situation um den Relegations- bzw. Abstiegsplatz für den VfR immer enger. Der nächste Gegner am Ostermontag ist der FC Kirrlach (14.30 Uhr). Die Kirrlacher gewannen überraschend beim VfB Eppingen mit 2:1 und sind bis auf einen Punkt an die Gommersdorfer herangerückt. Der Ex-Profi und Trainerfuchs Michael Köpper (55) betreut seit Rückrundenbeginn den FCK und ist zuversichtlich, die Kirrlacher zum Ligaverbleib führen. Er nimmt seine Aufgabe ernst, denn er wurde mehrmals am Spielfeldrand gesichtet, als die Gommersdorfer Auswärtsspiele hatten.

Zu überlegen im spielerischen Bereich war der 1. FCM in Gommersdorf. Jeder Eckball der Gäste beschwor Gefahr im VfR-Strafraum herauf. So fielen auch beide Treffer zum 2:0 durch Jonathan Imhof. Die Gommersdorfer schöpften nach dem 1:2 von Markus Gärtner (43.) nochmal Hoffnung, doch fast im Gegenzug landete der Rettungsversuch von Jakob Hespelt (45.) zum 1:3 im eigenen Netz. eub

