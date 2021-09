Am siebten Spieltag der Landesliga Odenwald muss das Führungsquartett, das seine Erfolgsserie nicht abreißen lassen will, ausnahmslos auswärts antreten. Türkspor Mosbach glänzte bisher mit komplett weißer Weste, der FV Lauda musste nur zum Saisonauftakt in Königshofen mit einem Zähler zufrieden sein und der FC Grünsfeld tat es den Laudaern nach und gewann, unbeeindruckt von der

...