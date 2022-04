In Endphase eingebrochen

TSG Weinheim – Neckarelz 4:1

Weinheim: Halbig, Smiljanic, Geissinger (46. Marx), Krohne, Goudar (46. Schneider), Giordano (57. Huller), Zimmermann, Knauer, Gärtner (83. Bulut), Crisafulli, Can.

Neckarelz: de Pizzol, Münz, Horning, Gashi, Yazji, Luck (80. Gjelaj), Reinmuth, Hatzis, Yavuz (73. Topal), Zechmeister, Wodarz.

Tore: 1:0 (42.) Giordano, 1:1 (63.) Hatzis, 2:1 (76.) Huller, 3:1 (81.) Gärtner, 4:1 (88.) Bulut. – Schiedsrichter: Philip Dickemann (Reichenbach). – Zuschauer: 53.

Das Hinspiel gegen Weinheim konnte die Spvgg. Neckarelz in der fußball-Verbandsliga Nordbaden noch mit 3:1 für sich entscheiden, im Rückspiel in Weinheim gab es für die Spielvereinigung diesmal nichts zu holen. Am Ende setzte es eine bittere 1:4-Auswärtsniederlage.

Dabei brachte Giordano die Hausherren vor lediglich 53 Zuschauer noch vor der Pause in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel glich die Spvgg. durch Hatzis (63.) aus und durfte so doch noch auf etwas Zählbares hoffen.

Dies sollte sich jedoch in der Schlussviertelstunde des zweiten Durchgangs ändern. Denn dort dreht die TSG auf: Zuerst brachte der eingewechselte Huller die Weinheimer wieder in Führung (76.), ehe Gärtner den Ball zum vorentscheidenden 3:1 im Neckarelzer Gehäuse unterbringen konnte (81.). Damit war die Partie entschieden. Für den Endstand sorgte der ebenfalls erst eingewechselte Bulut (88.). Damit bleibt die Spvgg. Neckarelz in der Rückrunde weiter sieglos (zwei Remis , drei Niederlagen.). pati