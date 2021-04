In diesem Jahr alles online

Der Bezirkstag des Fußballbezirks Hohenlohe findet am Samstag, 29. Mai. ab 10 Uhr statt. Zudem findet am Montag, 10. Mai, ab 19 Uhr die Hauptversammlung der Fußballjugend des Bezirks Hohenlohe statt. Beide Versammlungen können aufgrund der aktuellen Beschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in diesem Jahr nur online stattfinden.

Zu beiden Versammlungen sollten die Fußballvereine des Bezirks Hohenlohe die entsprechenden offiziellen Einladungen über das WFV-Postfach, in denen die Anmeldefristen und technische Hinweise zum Ablauf enthalten sind, beachten. Neben den Berichten des Bezirks und des Verbands von der zu Ende gehenden Wahlperiode stehen Ehrungen, Entlastungen und Neuwahlen auf der Tagesordnung. Beim Bezirkstag werden zudem die Delegierten zum Verbandstag des WFV gewählt.

Anträge der Vereine zur Annahme beim Verbandstag 2021 müssen mit Begründung spätestens 14 Tage vor dem Bezirkstag dem Bezirksvorsitzenden Ralf Bantel (WFV-Postfach) schriftlich eingereicht werden. Anträge zur Bezirksjugendversammlung müssen ebenfalls mit Begründung spätestens 14 Tage vor der Versammlung beim Bezirksjugendleiter Niko Schwarz (WFV-Postfach) eingereicht werden. lk