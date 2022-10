„Im Wandel der Zeit“

Der Verbandstag des Badischen Leichtathletik-Verbands (BLV) findet am Samstag, 8. Oktober, in der Stadthalle in Schönau im Odenwaldstatt. Die im Turnus von drei Jahren durchgeführte Versammlung beginnt um 10 Uhr mit einem Festakt.

Rolf Bader, BLV-Vizepräsident Bildung, wird die rund 120 Delegierten und Ehrengäste begrüßen und im weiteren Verlauf durch die Programmpunkte führen. Der DLV-Vorstandsvorsitzende Idriss Gonschinska den Festvortrag zum Thema „Leichtathletik im Wandel – Generation Zukunft“, indem er unter anderem Aspekte der Diskussion zur Spitzensportförderung beleuchtet und auf die veränderten Rahmenbedingungen der aktuellen Zeit eingeht. Auch das Trainer-Athleten-Verhältnis wird Thema seines Vortrags sein, welches dann in der BLV-Talkrunde aufgegriffen wird.

Die Gesprächsrunde wird von Bernd Hefter (SWR 1) moderiert. Er begrüßt international erfolgreiche Nachwuchsathleten wie Milo Skupin-Alfa (LG Offenburg) und Jolanda Kallabis (FT Freiburg) mit ihren Eltern auf der Bühne, die sie gleichzeitig auch als Trainer zu internationalen Titeln geführt haben.

Nach der Mittagspause beginnt um 14 Uhr der Arbeitsteil des BLV-Verbandstages. Nach weiteren Ehrungen werden das Präsidium, die Fachwarte und sonstige Funktionsträger gewählt bzw. in ihren Ämtern bestätigt. Philipp Krämer, aktueller Präsident des BLV, wird nach zwölfjähriger Amtszeit nicht mehr kandidieren.