Im Lokalderby geht es für beide Teams um die Aufstiegsränge

Eine schwere Aufgabe steht dem 1. FC Umpfertal II bei seinem Spiel gegen die SpG Balbachtal bevor. Die Gäste verbuchten im Spitzenspiel gegen die SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen einen wichtigen Punkt und sicherten sich den zweiten Tabellenplatz. Diese Ausgangsposition werden sie verteidigen wollen und der Heimelf alles abverlangen. Das sollte ihnen auch gelingen, zu spielstark präsentieren sich die Gäste.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einen wichtigen Punkt im Kampf um den Klassenerhalt konnte am vergangenen Wochenende die SpG Bobstadt/Assamstadt III gegen den hoch gehandelten FV Brehmbachtal II verbuchen. Dass dieser Aufwärtstrend gegen den anreisenden Tabellenletzten die Kickers DHK Wertheim II fortgesetzt werden kann, ist unbestritten. Bei einem Sieg wäre man wieder in Reichweite der Abstiegskonkurrenz. Für die Gäste gilt das Gleiche. Auch sie könnten mit einem Dreier wieder hoffen.

Der SV Nassig III (in Weiß) will wieder ins Aufstiegsrennen einsteigen. © Hörner

Wer soll diese Überflieger noch stoppen? Zu dominant und selbstbewusst zieht die SpG Schönfeld/Kleinrinderfeld II einsam ihre Kreise. Kein Punktverlust und kein ernsthafter Konkurrent in Sicht. Diese Bilanz wird sich auch im Heimspiel gegen die SpG Unterschüpf/Kupprichhausen II nicht ändern. Wenn auch die Gäste mit einem hohen Sieg gegen den FC Eichel II aufhorchen ließen, wird dies nichts an den Kräfteverhältnissen ändern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ein Lokalderby auf Augenhöhe verspricht das Spiel zwischen der SpG Viktoria Wertheim II/Grünewört und dem SV Nassig III. Die Gäste könnten bei einem Sieg am Gastgeber vorbeiziehen und wieder voll im Aufstiegsrennen mitmischen. Die Hausherren indes möchten dies vermeiden und selbst im Spitzenfeld verbleiben. Nachdem Derbys ihre eigenen Gesetze haben, ist der Spielausgang völlig offen.

Was ist nur mit dem SV Uiffingen los? Gestartet als Mitaufstiegsaspirant taumelt man nun in Richtung Abstiegszone. Die Heimniederlage am vergangenen Sonntag lässt alle Alarmglocken schrillen. Nun kommt die starke SpG Urphar/Lindelbach/Bettingen ins Umpfertal. Die Hausherren müssen versuchen alle Kräfte zu bündeln und zu den dringend notwendigen Punkten zu gelangen.