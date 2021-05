Im Juli soll’s weitergehen

Nach dem Saisonabbruch 2020/21 wird zumindest der Bezirkspokalwettbewerb fortgeführt. Laut Bezirksspielleiter Hartut Megerle ist geplant, am 9./10. Juli das Viertelfinale, am 13. Juli das Halbfinale und am 16./17. Juli das Finale auszutragen. Das Endspiel findet nicht auf neutralem Platz, sondern gemäß Auslosung als Heimspiel statt.

Auch bei den Frauen und Senioren soll im Juli der Pokal zu Ende gespielt werden. Die genauen Termine sind hier aber noch nicht fixiert. Alle Ansetzungen gelten natürlich unter der Voraussetzung, dass Corona dies zulässt und die Vereine eine ansprechende Vorbereitungszeit haben.

Wie es weitergehen soll, darüber haben sich die Bezirksvertreter und Staffelleiter der überbezirklichen Ligen in einer Videokonferenz ausgetauscht. Danach bleibt es grundsätzlich den Bezirken selbst überlassen, wie sie mit ihren Bezirkspokal-Wettbewerben verfahren. Die Meldung eines Bezirksvertreters für den DB-Regio-WFV-Pokal 2021/22 muss bis zum 4. Juli erfolgen.

Ein einheitliches Vorgehen wird es allerdings nicht geben, da sich die Voraussetzungen in den 16 Bezirken gravierend unterscheiden. Während in manchen Bezirken noch Spiele aus der dritten Runde offen sind, steht in anderen nur noch das Finale auf dem Spielplan. Dementsprechend unterschiedlich realistisch ist der zeitnahe Abschluss der Pokal-Wettbewerbe, was sich in den Wünschen der Bezirksvertreter sowie deren Vereine, die im Vorfeld des Austausches von vielen Bezirken kontaktiert und um ihre Meinung gebeten wurden, widerspiegelt.

Kein Hohenlohe-Vertreter

„Die Meldefrist für den Verbandspokal war insofern sehr problematisch, da am 30. Juni der Saisonwechsel ansteht und es dann mit der Spielberechtigung wechselnder Spieler Schwierigkeiten hätte gegeben können“, sagt Megerle. Der Bezirksspielleiter hatte beim WFV die Verlegung der Meldefrist auf den 11. Juli beantragt. Dies lehnte der WFV mit der Begründung ab. Megerle vermutet, dass man die Bezirkspokalsieger dieses Jahr nicht dabei haben wollte, da man aufgrund der riesigen überbezirklichen Staffeln sonst ein zu großes Teilnehmerfeld gehabt hätte. „Diese Begründung halte ich für eine bodenlose Frechheit“ sagt Megerle.

Planung der Bezirke

Die Bezirke Alb, Böblingen/Calw, Nördlicher Schwarzwald, Rems/Murr, Riß, Stuttgart und Unterland brechen den Pokal ab und melden keinen Vertreter für den WFV-Pokal. Die Bezirke Zollern und Enz/Murr möchten den Bezirkspokal bis zum 4. Juli fertigspielen. Sollte dies nicht gelingen, wird abgebrochen. Die Bezirke Neckar/Fils und Ostwürttemberg möchten den Bezirkspokal bis zum 4. Juli fertigspielen, im Zweifel auch darüber hinaus. Bodensee, Donau, Donau/Iller, Schwarzwald planen wie Hohenlohe, den Bezirkspokal über den 4. Juli hinaus zu beenden und verzichten darauf, einen Teilnehmerfür den WFV-Pokal zu melden. rst

