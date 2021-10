Igersheimer Heim-Malaise hält an

FC Igersheim – SC Wiesenbach 2:3

Igersheim: Kaltenecker, Desch, Reize, Peppel (63. Kiesling), Bukovac, Gehrmann (81. Eslengert), Luger, Weingötz, D. Smolka, Spachmann (68. Xhaferaj), Blasic.

Wiesenbach: Kollmar, S. Hirschmann, Reichert, Straub (71. Streidenberger), Werner, J.Hirschmann, Deeg, Holzmüller, Weber (90+2. Hornung), Brenner (83. Schulze), Mandl (81. Grünsfelder).

Tore: 1:0 (24.) Fabian Luger, 1:1 (52., Foulelfmeter) Jonas Hirschmann, 2:1 (58.) Morris Peppel, 2:2 (62.) Etienne Mandl, 2:3 (67.) Jonas Hirschmann. – Schiedsrichter: Michael Schellmann (SRG Künzelsau). – Zuschauer: 90.

Der FC Igersheim kann zuhause einfach nicht gewinnen: Auch im fünften Heimspiel dieser Saison entführten die Gäste alle drei Zähler aus dem Stadion an der Tauber. Nach zweimaligem Rückstand drehte der SC Wiesenbach innerhalb von nur neun Minuten das Spiel, das sehr zäh und zerfahren begonnen hatte. Unsauberes Passspiel, Abspiel- und Stockfehler und meist völlig harmlose Torschussversuche auf beiden Seiten prägten das Bild bis Mitte der ersten Hälfte. Ausnahmen waren zwei ansehnliche Angriffe der verletzungsbedingt stark ersatzgeschwächten Igersheimer: Der erste über die linke Seite hätte beinahe ein Eigentor erzwungen, den zweiten beendete der Wiesenbacher Abwehrspieler Dave Desch als letzter Mann mit seinem gelungenen Tackling in höchster Not gegen Fabian Luger.

Letzterer war allerdings zehn Minuten später Zweikampfsieger vor dem SV- Tor, verlud auch den nächsten Verteidiger gekonnt und ließ Gästekeeper Janik Kollmar keine Abwehrwehrmöglichkeit. Noch zweimal, jeweils nach Freistößen von Domenic Blasic (30.) und Philipp Spachmann (41.) zeichnete sich Kollmar in der ersten Hälfte noch richtig aus. Sein Gegenüber hatte dazu im ersten Durchgang praktisch keine richtige Gelegenheit, denn auch im Ansatz ansehnliche Konter der Gäste, die ebenfalls nicht in Bestbesetzung antreten konnten, verpufften vor dem FC-Tor. So auch der sehenswerte Angriff in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs, der kläglich abgeschlossen wurde.

Es fehlt die Konzentration

Nach dem Seitenwechsel war der SC Wiesenbach dann spielbestimmend. „Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir verdient gewonnen, wir waren spielerisch besser, haben mit einem überragenden Timo Holzmüller im Mittelfeld gut kombiniert, hatten einfach mehr Zug zum Tor als vor der Pause und haben Chancen kreiert, resümierte SC-Coach Marc Elbl. Sein Kollege Ralf Smolka sah es etwas anders: „Heute hat nicht die bessere, sondern die glücklichere Mannschaft gewonnen“, meinte der Igersheimer Trainer. „Wenn man defensiv seine Aufgaben nicht erfüllt, darf man sich allerdings nicht wundern, wenn man keine Spiele gewinnt,“ haderte er etwas mit seiner Mannschaft. „Die Zuordnung stimmte nicht!“ Dies war vor allem beim Siegtreffer der Wiesenbacher deutlich erkennbar, als Jonas Hirschmann im Anschluss an eine Ecke völlig unbedrängt einköpfen konnte. „Wir bekommen die meisten Gegentore durch Standards – es fehlt einfach oft die nötige Konzentration!“ Die Igersheimer selbst waren in der zweiten Hälfte fast nur noch durch Standards gefährlich. Nach dem Ausgleich durch einen unstrittigen Foulelfmeter (52.) gingen die „Schwarz-Gelben“ nach einem Eckball wenig später erneut in Führung als Morris Peppel den Ball technisch sehr anspruchsvoll ins Gästetor beförderte.

Die Freude darüber sollte nicht lange andauern. Bereits in der 63. Minute war die Partie zugunsten der Gäste entschieden. Dem Siegtor war zunächst eine Rettungstat von Torwart Kaltenecker vorausgegangen, der gegen einen alleine auf ihn zulaufenden Gästestürmer zur Ecke geklärt hatte und von seinen Vorderleuten in Stich gelassen wurde.

