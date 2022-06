Igersheim verliert und hält dennoch die Klasse

FC Igersheim - FC Billingsbach 4:7 nach Elfmeterschießen

FC Igersheim: Ertl, Nillies (57, Nocillas); D. Smolka (61. J. Kohlschreiber), Gehrmann, Blasic, Metzger, F. Kohlschreiber, Desch (95. Fleischmann), Meißner, Weingötz, Reitzle (97. Khaferaj).

FC Billingsbach: Bauer, Kurzaj, Reckwardt (46. Kümmerer), R. Vogel, F. Vogel, Kleinert, Gröber, (106. B. Brümmer) , Hörner, Ley, Jacob (88. N.Brümmer), Haag (106. Ehrmann)

Tore: 1:0 (9.) Dennis Smolka; 1:1 (24.) Daniel Ley; 2:1, 3:1 (92., 98.) Domenic Blasic; 3:2, 3:3 (102., 115.) Nicolas Brümmer.

Zuschauer: 1100 in Weikersheim. – Schiedsrichter: Kihan Aksoy (SRG Schwäbisch Hall).

Elfmeterschießen: 3:4 Daniel Hörner, Torwart Otto Bauer (FCB) hält gegen Robin Weingötz, 3:5 Dirk Kleinert, 4:5 Blasic,4:6 Flavio Vogel, Bauer hält gegen Christian Meißner, 4:7 Nicolas Brümmer.

Der FC Igersheim hat ein nervenaufreibendes verlängertes Wochenende hinter sich: Am Freitagabend spielten dem Drittletzten der Kreisliga A3 im Relegationsspiel gegen den B4-Zweiten FC Billingsbach im Elfmeterschießen die Nerven einen Streich. Nur Domenic Blasic blieb cool, während gegen die vier Elfmeter des FB kein Kraut gewachsen war. 1:1 war der Spielstand nach 90 Minuten, 3:3 am Ende der Verlängerung. Doch Ende gut – alles gut für die Gelb-Schwarzen: Am Samstagabend verabschiedete sich der TV Niederstetten mit einem eindrucksvollen 4:1- Relegationssieg gegen den TSV Dünsbach in Richtung Bezirksliga und machte somit in der Kreisliga A3 den Platz für die Igersheimer wieder frei.

Beeindruckende Kulisse

Die Partie vor beeindruckender Kulisse und bei besten Rahmenbedingungen in Weikersheim lebte von der enormen Einsatzbereitschaft auf beiden Seiten und bot Hochspannung bis zum letzten Pfiff – die Tatsache, dass spielerische Defizite unübersehbar waren, dürfte für die große Mehrzahl der Zuschauer nur eine untergeordnete Rolle gespielt haben. „Bratwurst – Bier – Elfmeterschießen – heute war für jeden etwas dabei“, scherzte FCB-Coach Rafael Götz nach dem Spiel.

Sein Team zeigte von Anfang an keinen Respekt vor dem höherklassigen Gegner und hatte in den ersten Minuten sogar mehrere Großchancen, um in Führung zu gehen. Zweimal verhinderte der Igersheimer Keeper Benjamin Metzger mit tollen Reflexen per Fußabwehr den drohenden Rückstand. So war der 1:0- Führungstreffer des FC Igersheim in der neunten Minute für die Rot- Schwarzen wie ein Blitz aus heiterem Himmel: Einen Freistoß von Marcel Ertel verlängerte Dennis Smolka per Kopf in Netz.

Diese Führung hielt genau eine Viertelstunde, ehe Daniel Ley, nach zwei verpassten FCB-Chancen, mit einem trockenen 16-Meter-Schuss den verdienten Ausgleich erzielte. Die zweite Halbzeit kann man nach dem Motto „viel Kampf – viel Krampf“ zusammenfassen. Gelungene Kombinationen über mehrere Stationen waren eine absolute Seltenheit, weil fast ständig hohe Bälle statt saubere, flache Pässe gespielt wurden – am Weikersheimer Platz lag das sicher nicht!

Zwei gute Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, kurz hintereinander wurden durch starke Reaktionen der Torhüter Mitte der zweiten Halbzeit entschärft.

Die Verlängerung hatte es dann in sich. Zunächst sah es so auf als hätte sich Fortuna zugunsten der Taubertäler entscheiden: Domenic Blasic hämmerte nach einer zu kurz abgewehrten Ecke das Leder per Direktabnahme in den Winkel des Billingsbacher Kastens (92.) und baute die Führung sechs Minuten später nach Musterpass von MJ Nocillas auf 3:1 aus. Doch Billingsbach ließ sich nicht beeindrucken: Der erst kurz vor Ende der regulären Spielzeit eingewechselte Nikolas Brümmer sorgte noch vor dem letzten Seitenwechsel für dem Anschluss und fünf Minuten vor dem Ende für den 3:3- Ausgleich, indem er eine Flanke von rechts gekonnt verwertete. Demselben Spieler war es dann auch vorbehalten, den entscheidenden Elfmeter zu verwandeln.

„Wir haben auch nach dem zwei-Tore-Rückstand in der Verlängerung fest an uns geglaubt, haben richtig Gas gegeben und waren die fittere Mannschaft, dafür haben wir auch hart trainiert, resümierte FCB- Trainer Rafael Götz.

„Ich gratuliere dem FC Billingsbach zum Aufstieg. Meine Mannschaft hat alles reingehauen und ich kann ihr keinen Vorwurf machen. Wir haben nicht heute verloren, sondern schon die ganze Runde. Das Elfmeterschießen ist immer Glücksache“, meinte Igersheims Trainer Ralf Smolka nach dem Schlusspfiff eines verrückten Spiels, das sich schon knapp 24 Stunden später als bedeutungslos erweisen sollte.