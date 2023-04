Igersheim hadert mit dem Schicksal

FC Igersheim – SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern 1:2

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Igersheim: Hörner, Xhaferaj, Julian Kohlschreiber (87. Kiesling), Balde, Morris Peppel, Nocillas, Messner (82. Lehr), Baier, D. Smolka, Blazic, Eslengert.

Apfelbach/H.: Brunner, M. Brenner, David-J. Mrkonjic, Wicker (82. Lukas Kohlschreiber), Letter, Reisenwedel, T. Mrkonjic, Horn (90. Behm) Meder (63. P.Brenner), Devlic, Gotthardt.

Mehr zum Thema Der Spieltag im Fußballbezirk Hohenlohe Sandro Wolfart schnürt Dreierpack für den VfB Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Kreisliga A Hohenlohe, Staffel 3 „Sechs-Punkte-Abstiegskampf-Derby“ Mehr erfahren Der Spieltag im Fußballkreis Buchen SpG Ahorn feiert Torfestival vor heimischem Publikum Mehr erfahren

Tore: 0:1 (51.) Jonathan Wicker, 1:1 (56.) Morris Peppel, 1:2 David Jonathan Mrkonijic. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Elias Rosowits (SRG Crailsheim).

„Wir werden leider nicht belohnt für unsere Leistungen“ , meinte ein enttäuschter Ralf Smolka nach der unglücklichen 1:2-Heimniederlage seiner Mannschaft im Derby gegen den Tabellenvierten SpVgg Apfelbach/Herrenzimmern. Der FC Igersheim, der eine halbe Mannschaft ersetzen musste, hatte von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben, aber recht unglücklich agiert. „So ist es eben, wenn man in der Tabelle unten steht“ – diese Fußball-Binsenweisheit sah nicht nur der Igersheimer Coach am Sonntagnachmittag bestätigt. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, stellte sich der Trainer vor sein von der ersten bis zur letzten Minute beherzt kämpfendes Team.

Eslengert von den Beinen geholt

„Wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt“, haderte Smolka mit dem Schicksal – und mit dem jungen Unparteiischen Elias Rosowits von der Schiedsrichtergruppe Crailsheim. „Er hat seine Sache insgesamt ordentlich gemacht, lag aber in zwei spielentscheidenden Situationen mit seinen Entscheidungen völlig daneben.“ Dabei bezog sich Smolka explizit auf das Führungstor der Gäste in der 51. Minute, dem ein ungeahndetes Foulspiel vorausging und auf die vermeintliche „Schwalbe“, die dem Igersheimer Stürmer Andre Eslengert die Gelbe Karte bescherte. Der FC-Angreifer kam Mitte des zweiten Durchgangs nach einem Steilpass vor dem herauseilenden Gästekeeper an den Ball und hätte alleine aufs Tor zulaufen können, wenn ihn der Torwart nicht knapp außerhalb des Strafraums von den Beinen geholt hätte. Eigentlich hätte es „Rot“ für Schlussmann Michael Brunner geben müssen.

Diese zwei Fehlentscheidungen überschattenden die insgesamt durchaus ansehnliche Leistung des Schiedsrichters, der, vor allem bei der Anwendung der Vorteilsbestimmung viel Spielübersicht und Gespür bewies.

Ein völlig uneingeschränktes Lob verdiente sich dagegen Christoph Hörner im Igersheimer Tor. Der Bruder des Oberligakeepers des FSV Hollenbach ist eigentlich ein spielstarker Offensivspieler und gab – als Notlösung für den rot gesperrten Weingötz – ein beeindruckendes und fehlerfreies Torwart-Debüt. Mitte der zweiten Hälfte fischte er das Leder nach einem gekonnten und platzierten Freistoß von Marcel Gotthard mit einer Glanzparade aus dem langen unterem Toreck und krönte damit seine starke Leistung. Auch sein Gegenüber Michael Brunner wurde gefordert und vereitelte gegen den alleine auf ihn zulaufenden Julian Baier die beste Chance der Gastgeber (22.).

Schwere Aufgabe steht bevor

„Der FC Igersheim war ein sehr schwerer Gegner. Die Truppe zeigte ihre Fitness und hat nie nachgelassen. Dennoch glaube ich, dass wir den knappen Sieg verdient haben, auch aufgrund der besseren Chancen, die wir uns erarbeitet hatten“, resümierte Gästecoach Christoph Ettwein. Ohne den verletzten Mittelfeldmotor Artur Tabert konnte seine Mannschaft aber nicht an die sehr guten Auftritte in den letzten Auswärtsspielen in Harthausen (3:1) und Billingsbach (5:0) anknüpfen. Am nächsten Wochenende steht dem Tabellenvierten die wohl größte Bewährungsprobe ins Haus: Der souveräne Spitzenreiter Markelsheim/Elpersheim kommt zum Nachbarschaftsduell nach Apfelbach.