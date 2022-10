Nach einem 1:2-Rückstand drehte die SGM Mulfingen/Hollenbach II in der Schlussphase die Partie beim Nachbarn in Dörzbach. Am Wochenende ist der Spitzenreiter nun spielfrei. Die beiden punktgleichen Verfolger SGM Markelsheim/Elpersheim und SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach haben somit die Chance ihren Abstand zum Tabellenführer auf ein einziges Pünktchen zu minimieren.

