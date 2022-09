Hollenbach will rotieren

Für Fußball-Oberligist FSV Hollenbach steht am heutigen Mittwoch um 17 Uhr beim Liga-Konkurrenten TSG Backnang die dritte Runde im WFV-Pokal auf dem Programm. Hollenbachs Trainer Martin Kleinschrodt hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass er wohl dem einen oder anderen eine Verschnaufpause gönnen will, um denen, die bisher nicht so zum Zug gekommen sind, die Chance geben, sich zu zeigen. Dennoch ist er überzeugt: „Das wird schon ein guter Pokalkracher. Backnang hat zuletzt in der Liga verloren, wir haben auch verloren. Jetzt will aber, jeder weiterkommen.“

Kleinschrodt war trotz des 0:3 in Göppingen mit der Leistung seiner Mannschaft nicht ganz unzufrieden. Es habe letztendlich vor allem an der Effektivität gefehlt. „Ich sehe genau, dass sich die Jungs weiter entwickeln wollen. Und das ist mir wichtig. Wir werden es weiter probieren. Aber wenn man gegen eine Spitzenmannschaft gewinnen will, muss man absolut konzentriert sein.“ hsch