Hollenbach schlägt Löchgau

Drei weitere Punkte gingen am Sonntag aufs Konto des FSV Hollenbach. Die Hohenloher setzten sich mit 4:2 gegen den FV Löchgau in der A-Junioren-Oberliga durch.

Die Mannschaft von Tobias Ippendorf ging durch einen Treffer von Hartmann in Führung (29.). Er traf flach ins Eck. Anschließend ging es mit dem Toreschießen weiter, als Hofmann vor 100 Zuschauern den zweiten Treffer nachlegte. Von Hartmann gut angespielt, nahm er den Ball mit und traf ins untere linke Eck. Hollenbach war nun überlegen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang Specht ein Kunstschuss. Er verwandelte einen Eckball direkt ins Tor.

Besonders in den ersten zehnten Minuten der zweiten Hälfte hätte Hollenbach das 4:0 nachlegen müssen. Anschließend plätscherte die Partie vor sich hin, bevor Löchgau auf 2:3 verkürzte. In der 82. Minute verwandelte Pöthe einen Elfmeter für den FSV zum 4:2.

Der FSV liegt nun auf Rang drei. Die Mannschaft von Tobias Ippendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 60 Treffer gehen auf das Konto. Mit dem Sieg baute Hollenbach die erfolgreiche Saisonbilanz aus. In zwei Wochen, am 24. April, wird der FSV von Sonnenhof Großaspach in Empfang genommen. Dies ist das Spitzenspiel der Oberliga. Hier trifft der Tabellenzweite auf den Tabellendritten aufeinander.