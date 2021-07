Hollenbach muss nach Leingarten

In der Geschäftsstelle des Württembergischen Fußballverbandes in Stuttgart wurde die Auslosung für die ersten drei Runden des WFV-Pokals der Herren für die Saison 2021/22 vorgenommen. Die Ermittlung der Spielpaarungen fand unter Aufsicht des Spielausschuss-Vorsitzenden Harald Müller per Zufallsgenerator statt. Dabei kommt es am Samstag, 24. Juli, gleich in der ersten Pokalrunde zu einigen interessanten Partien mit Hohenloher Beteiligung. Der TSV Crailsheim spielt beim SV Fellbach. Beim TV Oeffingen spielt Landesligist Spvgg-Satteldorf/Gröningen. In Leingarten versucht Verbandsligist FSV Hollenbach eine Runde weiter zu kommen. Die SG Sindringen/Ernsbach empfängt den SV Leonberg/Eltingen. Ein Nachbarschaftsderby gibt es in Öhringen, wo Landesligist TSV Pfedelbach beim Ligakonkurrenten seine Visitenkarte abgibt. Nach Allmersbach muss Oberligist TSV Ilshofen reisen. Das Highlight der ersten Pokalrunde ist aus Hohenloher Sicht die Partie des Landesligisten Sportfreunde Hall gegen den Regionalligisten Sonnenhof Großaspach. rst

