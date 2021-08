Hollenbach mit breiter Brust

Der FSV Hollenbach hat mit fünf Siegen in fünf Spielen den perfekten Start in der Verbandsliga Württemberg hingelegt. Nun geht es am heutigen Mittwoch, 1. September, um 18.30 Uhr bereits mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach weiter.

„Das wird ein ganz anderes Spiel als in der vergangenen Saison. Da waren die keine Mannschaft“, sagt Kleinschrodt. „Jetzt ist es eine Mannschaft, die sich reinhängt. Das wird extrem schwer. Die konnten sich durch Corona neu ordnen.“

Unter anderem hat mit Patrick Faber ein anderer Trainer das Sagen. „Aber wir fahren da hin und wollen gewinnen“, sagt Kleinschrodt.

In der vergangenen Saison holte seine Mannschaft einen klaren 4:0-Erfolg in Hofhernweiler-Unterrombach. Beim Saisonabbruch der letzten Runde nach zwölf Partien hatte die TSG als Vorletzter elf Punkte auf dem Konto. Nun sind es nach fünf Spielen bereits acht Zähler. Nur einmal verlor die TSG. Deshalb warnt zwar auch Manager Karl-Heinz Sprügel: „Man muss in dieser Liga erst mal jeden Gegner schlagen.“ Er sagt aber auch: „Wir wollen logischerweise gewinnen.“

