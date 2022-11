Hollenbach fehlt die Unbekümmertheit und Leichtigkeit

FSV Hollenbach – ATSV Mutschelbach 1:2

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Schülke, Minder (79. Hofmann), Kleinschrodt, Scherer, Jonas Limbach (67. Kurz), Uhl, Wagemann, Krieger (67. Specht), Schmelzle (79. Baust).

Mutschelbach: Bleich, Henk, Malsam, Weizel, Weißer (90. Mörmann), Kleinert, Lindner, Reuer, Bitzer, Klemm (77. Schnürer), Batke (86. Muselkewski).

Tore: 1:0 (35.) Arne Schülke, 1:1 (41.) Sebastian Weizel, 1:2 (64.) Sebastian Weizel. – Schiedsrichter: Lars Erbst. – Zuschauer: 200.

Das war unnötig. Zum Auftakt der Oberliga-Rückrunde kassierte der FSV Hollenbach am Samstag gegen Mitaufsteiger ATSV Mutschelbach eine 1:2-Niederlage. Dabei spielte der FSV bei schwierigen Platzverhältnissen ordentlich. Was zurzeit aber fehlt: Aus dem Spiel heraus sorgen die Hollenbacher für zu wenig Torgefahr.

Die Gastgeber wirkten von Beginn an wach, waren aufmerksam in Mittelfeld und präsent in den Zweikämpfen. Die ersten Minuten gingen an den FSV. Einen ersten Abschluss hatte Lorenz Minder in der vierten Minute. Doch sein Schuss wurde geblockt und beim anschließenden Konter war Torwart Philipp Hörner gefragt, der gegen Lukas Lindner rettete. Es entwickelte sich nun eine im Großen und Ganzen ausgeglichene erste Hälfte in der der FSV einen Tick spritziger wirkte. Allerdings blieben klare Torchancen aus, weil die Überraschungsmomente fehlten, weil der letzte Pass in die Spitze zu ungenau war oder das Flügelspiel nicht konsequent durchgezogen wurde.

So fiel die Führung auch aus einer Standardsituation. Nach einer Reihe von Ecken traf Arne Schülke (35.) per Kopf. Doch die Freude hielt nicht allzu lange. Schon in der 41. Minute fiel der Ausgleich. Boris Nzuzi klärte nach einer Flanke genau in die Füße von Sebastian Weizel, der von der Strafraumgrenze überlegt flach ins lange Eck abschloss. Das war unglücklich. Bis zur Pause passierte dann nicht mehr viel.

Auch nach der Halbzeit blieb es eine weitgehend ausgeglichene Partie. Dem FSV fehlte aber die letzte Durchschlagskraft, auch nachdem Trainer Martin Kleinschrodt einige neue Offensivkräfte eingewechselt hatte. So reichte Mutschelbach ein weiterer Treffen von Weizel in der 64. Minute, um mit 2:1 zu gewinnen. Derzeit, so scheint es, fehlt etwas die Unbekümmertheit, die Leichtigkeit im Spiel nach vorne. Alles wirkt eher wie harte Arbeit.

Die Gegner haben es oft zu leicht, die FSV-Angriffe zu verteidigen. Erst 23 erzielte Treffer in nun 18 Spielen zeigen, wo die Probleme liegen. Trotzdem steht der FSV in der Tabelle weiter halbwegs solide da. Doch die anderen Teams im abstiegsgefährdeten Bereich kommen immer näher