Hohes Maß an Einsatz gefordert

Nach den vergangenen abgesetzten Spielen freut sich die Frauenfußball-Mannschaft der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim auf das Spiel beim Tabellenachten. Der TSV Waldangelloch spielte zuletzt beim Vfk Diedesheim II 2:2, so dass die Heimelf für die SpG nicht zu unterschätzen sein wird – liegt doch der Staffelsieg in greifbarer Nähe. Bei noch drei ausstehenden Spieltagen führt man aktuell die Tabelle mit sechs Punkten Vorsprung an, so dass der Feiertag zu einem echten Fußballfest werden könnte. Trainerin Janin Faulhaber erwartet von Ihrer Mannschaft ein hohes Maß an Engagement und Einsatzwille, um den nächsten Sieg einzufahren. sha

