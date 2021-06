Hohenloher Pokal wird fortgesetzt

Beim Bezirkstag am vergangenen Samstag wurde beschlossen, dass der Fußballbezirk Hohenlohe die Bezirkspokalrunde 2020/2021 zu Ende spielt. Allerdings qualifiziert sich der Sieger nicht für den WFV-Pokal, da die Meldefrist Anfang Juli bereits abläuft. Im Viertelfinale treffen nun am Samstag, 10. Juli, um 17 Uhr folgende Teams aufeinander: FC Langenburg (Kreisliga A2 Hohenlohe ) – SGM Niedernhall/Weißbach (Bezirksliga), FV Künzelsau (A1) – Spvgg Gammesfeld (Bezirksliga), SC Bühlertann (A2) – SSV Gaisbach (Bezirksliga, SC Bibersfeld (B2) – TSV Michelfeld II (B4). Die Halbfinals sollen am 14. Juli um 19 Uhr sein, das Endspiel am 17. Juli um 16 Uhr. rst

