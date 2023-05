Hohenlohe in Nord und Süd unterteilt

Die Fußballvereine im Bezirk Hohenlohe haben Post von Bezirksspielleiter Martin Basler erhalten. Darin sind die ersten Änderungen wegen der Bezirks- und Strukturreform zur Saison 2023/24 erläutert. Die Besonderheit im nächsten Spieljahr ist die Heim-EM ab 14. Juni 2024.

Die Bezirke haben die Vorgabe bekommen, die Saison am Wochenende 1./2. Juni 2024 zu beenden, weil vor der EM noch der Erdinger Meister Cup durchgeführt werden soll. Die Relegation für das Spieljahr 2023/24 wird bei den Herren auf Bezirksebene ausgesetzt. Die Frauen spielen wie gewohnt die Relegation in Hohenlohe. Eine Relegation auf Verbandsebene (aus der Landes- in die Verbands- und aus der Verbands- in die Oberliga Baden-Württemberg), wird stattfinden.

In der nächsten Saison gibt es eine geteilte Bezirksliga „Nord“ und „Süd“. In der Bezirksliga „Nord“ spielen die Vereine der Schiedsrichtergruppen Bad Mergentheim, Künzelsau, Öhringen. In der Bezirksliga „Süd“ spielen die Vereine der Schiedsrichtergruppen Crailsheim und Schwäbisch Hall. Die beiden Erstplatzierten aus Nord und Süd, tragen zwei Entscheidungsspiele (Hin- und Rückspiel) um die Bezirksligameisterschaft aus. Der Sieger/Meister steigt in die Landesliga auf.

Ebenso wird es im „Süden“ vorübergehend zwei eigene Kreisliga-A-Staffeln geben, im Norden voraussichtlich nur eine. Über das Spielsystem in diesen Staffeln wird es in der letzten Juni-Woche noch eine Besprechung mit den beteiligten Vereinen geben.

Der Abschluss-Staffeltag findet am Samstag, 8. Juli 2023, um 16.30 Uhr in Bitzfeld statt. Beginn der nächsten Saison ist am 5. August mit der ersten Runde im Bezirkspokal. Die Ligen starten je nach Größe und Spielsystem am 20. oder 27. August.