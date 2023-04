Hohebach/Rengershausen kann Tabellenspitze erobern

Während sich die SGM Hohebach/Rengershausen I in Forchtenberg knapp mit 1:0 behaupten konnte, setzte Tabellenführer TSV Schrozberg mit dem unerwartet klaren 3:0- Erfolg beim Tabellenfünften in Markelsheim ein Ausrufezeichen. Am Karsamstag ist Schrozberg spielfrei – die Chance für den Tabellenzweiten mit einem Heimsieg in Hohebach gegen die SGM Weikersheim/Schäftersheim/Laudenbach II den Platz an der Sonne zu erobern. Im Hinspiel setzte sich allerdings der Tabellensiebte mit 2:0 gegen den Aufstiegsanwärter durch.

Da das Verfolgerduell in Morsbach ins Wasser fiel, hat der SV Edelfingen nun insgesamt zwei Spiele weniger als das Spitzenduo ausgetragen. Am Samstag empfangen die Grün-Weißen an der Tauber den SV Sindelbachtal, der am Sonntag vor eigenem Publikum überraschend mit 0:2 gegen das Schlusslicht den Kürzeren zog.

Mit diesem ersten Auswärts-Dreier beendete der TSV Althausen/Neunkirchen eine lange Durststrecke und geht nun auch zuversichtlich in das Altkreisderby am Samstag gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim II, die das Hinspiel mit 3:1 gewonnen hat.

Ein weiteres Mergentheimer Altkreisderby geht in Löffelstelzen über die Bühne, wo der Tabellenletzte SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim II nach dem 0:5-Desaster gegen Weikersheim II den zuletzt spielfreien Drittletzten SGM Creglingen II/Bieberehren zum Kellerduell erwartet. Die Gäste blieben in ihren vergangenen drei Spielen ungeschlagen.

Zwei Künzelsauer Altkreisteams stehen sich in Mulfingen gegenüber, wo der Tabellensechste SGM Mulfingen II/Hollenbach II gegen den Zehnten SGM Forchtenberg/Sindringen-E. II den souveränen 5:1- Hinspielsieg bestätigen will.

Spielfrei sind am Karsamstag neben dem TSV Schrozberg auch der SV Morsbach und der SV Berlichingen/Jagsthausen.

Der zuletzt spielfreie Vorletzte SGM Hohebach/Rengershausen II ist in der Kreisliga B4 am Samstag um 13 Uhr zum Kellerduell Gast bei Schlusslicht Spfr. Leukershausen/M. II, das zuletzt in Gaisbach mit sage und schreibe 0:17 deklassiert wurde. Der TV Niederstetten II hat am Osterwochenende eine Denkpause, nachdem er am vergangenen Wochenende mit 0:5 verlor.