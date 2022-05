Hohe Hürde für den Ersten

Nachdem die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen auch die Hürde gegen die SGM Mulfingen/Hollenbach II souverän meisterte, muss sich der Tabellenführer nun im Lokalderby bei der heimstarken Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern bewähren. Die Gastgeber sind fünftbestes Rückrundenteam, ihre Heimbilanz (9-1-2) ist besser als die Auswärtsbilanz des Spitzenreiters (7-2-3) und sie haben in dieser Partie im Gegensatz zu den Gästen absolut nichts zu verlieren. Der kleine Platz in Apfelbach könnte für die SGM, nach dem zuletzt entspannten 4:0-Spaziergang im Hinspiel im Deutschorden-Stadion, ein heißes Pflaster werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der TV Niederstetten hofft leise auf Apfelbacher Nachbarschaftshilfe, am Vorbach ist man aber realistisch genug, um zu wissen, dass die Chancen, die SGM Bad Mergentheim/Löffelstelzen doch noch abzufangen, gering sind. Es gilt nun, mit einem Heimsieg gegen die DJK Bieringen diese zu wahren und sich zugleich endgültig Aufstiegsrelegationsplatz zwei zu sichern. Acht Punkte beträgt der Abstand zum Tabellendritten SGM Markelsheim/Elpersheim, da dürfte eigentlich nichts mehr anbrennen. Die unberechenbare DJK Bieringen belegt Rang neun und will ihre Haut teurer verkaufen als bei der 2:6-Abfuhr in der Vorrunde.

Die SGM Markelsheim/Elpersheim ist zu spät aufgewacht: Nach vielen wirklich vermeidbaren Punktverlusten waren die Rückrundenerfolge gegen das Spitzenduo nur noch eine „Rehabilitierung“. Vier Punkte Vorsprung und das bessere Torkonto sollten ausreichen, um den dritten Patz im Fernduell gegen den FC Creglingen zu verteidigen. Die Auswärtsaufgabe am Sonntag beim Tabellenachten SC Amrichshausen ist allerdings durchaus anspruchsvoll, schließlich ließ der Künzelsauer Teilortclub mit dem 3:2-Heimerfolg gegen Niederstetten und zuletzt mit dem 4:1-Auswärtssieg in Röttingen aufhorchen. Das Hinspiel gewannen die Taubertäler mit 2:0.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der FC Creglingen hat als Tabellenvierter der Bezirksliga sieben Zähler mehr auf dem Konto als die punktgleichen Spielgemeinschaften Mulfingen/Hollenbach II und Taubertal/Röttingen – angesichts der Tatsache, dass Trainer Markus Schweizer in dieser Saison häufig improvisieren musste, ist dies eine stolze Zwischenbilanz für die Schwarz-Weißen. Nun empfängt der Tabellenvierte in Bieberehren den SC Wiesenbach, der sich trotz der jüngsten 1:2-Heimniederlage gegen die Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern keine Sorgen mehr um den Klassenerhalt machen muss. Der FCC tat sich gegen den Blaufeldener Teilortclub schon wiederholt schwer, auch im Hinspiel, das der Tabellenzwölfte mit 2:1 für sich entschied.

Punktgleich mit dem SC Wiesenbach sind der FC Phoenix Nagelsberg und der SV Harthausen, der sich zuletzt auf dem heimischen Waldsportplatz die Punkte mit dem FC Creglingen teilte. Der Abstand des Trios zum Drittletzten FC Igersheim beträgt neun Zähler, hinzu kommt die deutlich bessere Tordifferenz. Im Gegensatz zu seinem Gast aus dem Igersheimer Teilort geht es für das Schlusslicht noch um etwas. Mit einem Heimsieg könnte der TSV Blaufelden bis auf drei Punkte an den Vorletzten SV Sindelbachtal heranrücken und sich damit die kleine theoretische Chance auf die Relegation wahren. Im Hinspiel bekleckerte sich der SV H nicht mit Ruhm – der Siegtreffer zum 2:1 kam erst in der Nachspielzeit zustande.

Der FC Igersheim kann in den verbleibenden drei Spielen den drittletzten Platz nicht mehr loswerden, auch die Gefahr noch auf Rang 14 abzurutschen, besteht nicht mehr, da der spielfreie Vorletzte SV Sindelbachtal neun Punkte Rückstand und nur noch zwei Spiele zu absolvieren hat. Was bleibt, ist Daumendrücken für die SGM Weikersheim/Sch. in der Bezirksliga und für die Konkurrenten des SV Wachbach II in der B4. Nur wenn dies in einem Fall erfolgreich ist, bleibt den Schwarz-Gelben der Gang in die Abstiegsrelegation erspart. Im Heimspiel gegen die zuletzt stark nachlassende SGM Taubertal/Röttingen geht es noch ums Prestige, das bei der 0:6-Abfuhr im Hinspiel in Tauberrettersheim beschädigt wurde.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Im Künzelsauer Altkreisduell hofft der Tabellensechste SGM Mulfingen/Hollenbach II gegen den Zehnten FC Phoenix Nagelsberg auf Revanche für die 1:3-Hinspielniederlage.