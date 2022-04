Hoffnung auf Aufstieg bewahrt

SpG Dittwar/Heckfeld – SpG Winzer Beckstein/Königshofen II 3:0

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dittwar/Heckfeld: Hehn, Hemlein, T. Both, Gausrab, Spies, Simon, A. Lotter, Gröner, T. Lotter, Krank, Sauer.

Beckstein/Königshofen II: Schmitt, Herzog, Gayer, Seus, Groß, Schneider, Sack, Oehm, Gudelj, D. Holler, Saul.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Tore: 1:0 (22. Strafstoß) Christian Simon, 2:0 (64.), 3:0 (83.) beide Julian Schreck. – Schiedsrichter: Werner Scheidle (Großeicholzheim). – Gelb-Rot: Für einen Spieler der SpG Beckstein/Königshofen (55). – Zuschauer: 110.

Topspiel. Ein Wort, das man mit gewitztem Fußball und vielen spielerischen Höhepunkten in Verbindung bringt. In dieser Begegnung zwischen dem Zweiten und Dritten der Kreisklasse A Tauberbischofsheim blieben solche Annehmlichkeiten aber über weite Strecken aus. Stattdessen wirkten die Akteure schon vor dem Anpfiff angespannt. So fand beispielsweise der Dittwarer Spielertrainer Thomas Lotter vor dem Spiel keine Zeit für ein FN-Interview – vielleicht wollte er auch einfach keine Interna über die eigene Taktik preisgeben, wobei die mit den Worten „langer Ball und auf einen Abnehmer hoffen“ doch recht flott beschrieben gewesen wäre.

Bereits die Anfangsphase der Partie war von Kampf geprägt. Beide Mannschaften liefen den Gegner hoch an, so dass der Schiedsrichter immer wieder zu seiner Pfeife greifen musste. Offensivspiel? Fehlanzeige. Gerade die Gäste wirkten zwar zu Beginn sortierter als die Einheimischen, die entscheidende Idee fehlte aber noch. Die Hausherren waren währenddessen damit beschäftigt, den Ball mit langen Schlägen in die gegnerische Hälfte zu befördern, wobei die eigene Offensive mit den ungenauen Zuspielen wenig anfangen konnte.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der 21. Minute wurde es plötzlich hektisch: In einer eigentlich harmlosen Situation wurde Christian Spies im gegnerischen Strafraum unsanft von den Beinen geholt – den fälligen Strafstoß verwandelte Christian Simon zur Dittwarer Führung. Wer jetzt glaubte, dass sich die Qualität des Spiels anheben sollte, irrte sich. Wie im Vorfeld fand auf beiden Seiten wenig Spielfluss statt. Die einzige gefährlichere Aktion der Gäste sahen die Zuschauer nach einer knappen halben Stunde, als Raphael Hehn bei einer Flanke gleich zwei Mal nachfassen musste, um die Situation zu entschärfen. Ansonsten regierten bis zur Pause weiterhin Foulspiele und Fehlpässe das Geschehen.

Wenige Sekunden nach dem Wiederanpfiff gab es gleich ein rüdes Tackling zu bewundern. Fünf Minuten später nahmen die Gastgeber dann plötzlich Fahrt auf und schoben sich mit kurzen Pässen durch die gegnerischen Reihen – der freigespielte Stürmer scheiterte jedoch aus zwölf Metern am Becksteiner Goalie Stefan Schmitt. Diese Aktion stellte im Gesamtkontext jedoch eine Ausnahme dar, die danach für längere Zeit keinen Vergleich fand. Die Partie wurde stattdessen noch aggressiver. Kleinere Rudelbildungen folgten auf rüde Foulspiele, so dass der Schiedsrichter im Minutentakt den Gelben Karton verteilte.

Die Becksteiner, von denen offensiv bis dahin wenig kam, drangen in der 66. Minute gefährlich in den Strafraum ein – nach diversen Abprallern verfehlte der Versuch von Daniel Plath den Kasten nur knapp. Wenig später lief sich ein Spieler von Dittwar/Heckfeld auf der linken Außenbahn frei und schlug eine lange Flanke, die Teufel zum etwas überraschenden 2:0 nutzte.

Die Gäste ließen sich von dem wiederholten Rückschlag zwar nicht unterkriegen, doch waren es kurz darauf erneut die Hausherren, die nach einem Missverständnis der Becksteiner Hintermannschaft die 3:0-Vorentscheidung markierten. Bis zum Abpfiff passierte nicht mehr viel in einer Partie, die mit einer üblen Verletzung von Gästespieler Leon Herzog ein denkwürdiges Ende fand. Die spielerisch dürftige Kost wird Dittwar/Heckfeld egal sein. Durch den Sieg hat man sich im Kampf um die Aufstiegsplätze behauptet und den zweiten Tabellenplatz weiter gefestigt. Für die Gäste ist die Niederlage ein herber Rückschlag, auch wenn nach vorne für die weiteren Wochen noch alles möglich ist.